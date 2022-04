Avatar 2 : tout ce que l'on sait du film de James Cameron

De nouvelles images d'Avatar 2, désormais titré The Way of Water, ont filtré sur les réseaux sociaux. La bande-annonce sera à découvrir en exclusivité pendant une semaine dans les salles obscures, avant la séance de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Retour à Pandora. Treize ans plus tard, les spectateurs sont invités à retrouver les Na'vis en salles, le 14 décembre 2022.

Lors du festival CinemaCon, le plus important congrès de sociétés de productions de films, les premières images d'Avatar 2 ont été dévoilées. Désormais produite par Disney suite au rachat de la Fox en 2019, «The Way of Water» (soit «La Voie de l'Eau») distille de nombreuses promesses artistiques et technologiques. Faisons le point.

Qu'est-ce que ça raconte ?

L'histoire se situe une dizaine d'années après les événements du premier film. Jake Sully (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldana) sont devenus parents. Leur vie idyllique, proche de la nature, est menacée lorsque la Resources Development Administration, dangereuse organisation non-gouvernementale, est de retour sur Pandora. Contraints de quitter leur habitat naturel, Jake et sa famille se rendent sur les récifs, où ils pensent trouver asile. Mais ils tombent sur un clan, les Metkayina, aux mœurs différentes des leurs...

Le réalisateur James Cameron a toujours eu une idée précise de l'orientation à donner aux suites d'Avatar. Déjà en 2010, il déclarait au magazine Vulture «qu'une partie de mon objectif sur le second film est de créer un environnement différent, un cadre différent au sein de Pandora». Exit donc les arbres tentaculaires et la forêt luxuriante, place aux décors de côte et à l'océan. «C'est une saga familiale générationnelle. Et ce sera très différent du premier film», ajoutait le cinéaste en 2018.

Quelle avancée technologique ?

L'une des prouesses d'Avatar a été de pousser les effets spéciaux du cinéma au-delà des limites. Force est de constater que treize ans plus tard, le résultat est toujours aussi convaincant. Sur cette suite, les techniciens et artisans d'effets visuels ont encore franchi un cap, grâce aux scènes sous l'eau.

Grand amateur d'exploration sous-marine (de la séquence d'introduction de Titanic au documentaire Les Fantômes du Titanic, filmé à 4.000 mètres de profondeur), James Cameron a réussi à mettre en boîte des séquences utilisant la performance capture (technique permettant d'enregistrer les mouvements et les expressions faciales d'un acteur, pour les reproduire via ordinateur) sous l'eau. Une prouesse jusqu'ici jamais réalisée. «Le problème avec l'eau, ce n'est pas la partie sous-marine, mais l'interface entre l'air et l'eau, qui forme un miroir mobile. En gros, chaque fois que vous ajoutez de l'eau à un problème, cela devient dix fois plus difficile», expliquait-il à Collider en 2017.

Côté designs et créations numériques, le réalisateur canadien a tenu à rassurer les attentes des spectateurs : «Nous avons décidé, une nouvelle fois, de repousser les limites de ce que le cinéma peut faire». Tony Chambers de chez Disney, a renchéri à son tour : «je peux vous assurer que cela valait largement le temps d'attente».

Formats de diffusion et suites à venir

John Fithian, directeur de l'association nationale des propriétaires de salles obscures aux États-Unis, a annoncé qu'Avatar : The Way of Water serait le film avec «le plus de versions disponibles» de l'histoire du cinéma. Outre des projections en 2D ou 3D, le long-métrage devrait sortir sous tous les formats technologiques possibles : Imax, 4DX, Screen X ou encore des formats pas encore disponibles en France, comme le Premium Large Format. Avatar devrait sortir en «haute-résolution», soit la 4K, la 8K et peut-être au-delà, ainsi que des formats de multiples formats de son. Il a également été annoncé une traduction dans plus de 160 langues.

Enfin, cette suite pourrait relancer l'intérêt pour le «high frames-per-second rate», c'est-à-dire un nombre d'images par seconde plus élevé que les 24 celluloïds traditionnels. La trilogie Hobbit avait tenté une sortie limitée en 48 images par seconde, non sans une certaine animosité des professionnels du cinéma. En 2019, le long-métrage Gemini Man, avec Will Smith, était sorti en HFR 3D+, un format augmenté en 120 images par seconde.

Bande-annonce exclusive au cinéma la semaine prochaine

Une première bande-annonce a été dévoilée au CinemaCon ce mercredi 27 avril. Décrite comme pratiquement sans dialogue, elle dévoile les environnements du film et quelques interactions entre les personnages. Alors qu'aucune image de cette courte présentation n'a été dévoilée au grand public, quelques plans ont fuité sur les réseaux sociaux. Ils montrent les personnages de Jake et Neytiri, ainsi qu'une séquence sous-marine.

Venez voir en exclu cinéma devant #DrStrange2 cette première bande annonce dès la semaine prochaine (4 mai) https://t.co/jqrBk4Y7ML — Fred Monnereau (@FredMonnereau) April 27, 2022

Il ne faudra pas s'armer de trop de patience pour découvrir cette bande-annonce, puisqu'elle sera projetée en exclusivité au cinéma, avant chaque séance de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui sort ce mercredi 4 mai. Elle restera une semaine en salles, avant d'être publiée sur les réseaux sociaux. De quoi inciter les fans du premier film à se rendre au cinéma.

Depuis sa sortie en 2009, Avatar a engrangé plus de 2,8 milliards de dollars au box-office mondial, devenant hors inflation, le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Pour faire office de piqûre de rappel avant la sortie de sa suite, le premier ressortira en septembre 2022.