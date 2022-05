Bill Murray réagit pour la première fois après la plainte déposée à son encontre

Accusé de « comportement inapproprié » sur le tournage de «Being Mortal», Bill Murray sort du silence. L’acteur s’est exprimé alors qu’une plainte a été déposée à son encontre et que le film est à l’arrêt depuis près de deux semaines.

Lors d’une interview accordée à CNBC ce week-end, le comédien de 71 ans est revenu sur la plainte dont il fait l’objet évoquant une mésentente et une incompréhension. «J'avais une divergence d'opinion avec une femme avec qui je travaille. J'ai fait quelque chose que j'ai trouvé drôle, et ça n'a pas été pris comme ça », a expliqué l’acteur. Précisant y avoir beaucoup pensé ces dernières semaines, il a poursuivi «vous savez, le monde est différent de ce qu'il était quand j'étais petit ».

« Ce que j'ai toujours pensé être drôle quand j'étais petit n'est pas nécessairement le même que ce qui est drôle maintenant. Les choses changent et le temps a changé. Donc, c'est important pour moi de comprendre», a poursuivi Bill Murray, confirmant que le film était bien à l’arrêt. Pour mémoire, la production Searchlight Picture a suspendu le tournage du long métrage réalisé par Aziz Ansari en raison de cette plainte.

Un retour sur le plateau en négociation

Le septuagénaire a par ailleurs expliqué que le dialogue n’était pas rompu. «Nous nous parlons et nous essayons de faire la paix», a partagé ce dernier. L'acteur qui n’a pas révélé le nom de la femme qui l’accuse de «comportement inapproprié» a poursuivi «nous sommes tous les deux des professionnels, nous aimons le travail de l'autre, nous nous apprécions, je pense».

«Si nous ne pouvons pas nous entendre et nous faire confiance, cela ne sert à rien d'aller plus loin, de travailler ensemble ou de faire le film», a-t-il par ailleurs expliqué, se disant toutefois «optimiste». «Ce qui me rendrait le plus heureux serait de mettre mes bottes et que nous retournions tous les deux au travail et que nous puissions nous faire confiance».