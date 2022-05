Festival d'Annecy 2022 : la sélection officielle dévoilée

Référence mondiale du cinéma d'animation, le Festival d'Annecy, qui fera son grand retour du 13 au 18 juin prohain, a levé le voile sur sa sélection officielle.

Au total, 10 longs-métrages «renversants, poignants, énigmatiques, contemplatifs, et invitant parfois au voyage» sont en compétition officielle, ont annoncé les organisateurs.

Parmi eux, «Le Petit Nicolas - Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?», d'Amandine Fredon et Benjamin Massoubre. Le film qui met en scène le célèbre personnage créé en 1959 par René Goscinny et Jean Jacques Sempé sortira au cinéma le 12 octobre prochain.

Figure également «Charlotte», réalisé par Eric Warin et Tahir Rana, l'histoire vraie de Charlotte Salomon, une jeune artiste judéo-allemande qui, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, défie des obstacles pour créer un chef-d'œuvre intemporel, ainsi que «The Island», de la Roumaine Anca Damian, une comédie basée sur la réinterprétation de «Robinson Crusoé».

deux films japonnais

Le Japon est mis à l’honneur avec «Goodbye, DonGlees!», de Atsuko Ishizuka, sur une bande de garçons qui arrivent en Islande, le pays des flammes et de la glace, et «Misaki no Mayoiga», de Shinya Kawatsura, qui relate l’histoire de deux jeunes filles qui se retrouvent séparées de leurs familles suite à un terrible cataclysme.

Alain Ughetto présentera quant à lui «Interdit aux chiens et aux Italiens», inspiré de la vie de ses grands-parents, tandis que l’animatrice Signe Baumane dévoilera «My Love Affair with Marriage», dans lequel une jeune fille fougueuse se lance en quête de l'amour parfait, au rythme des chansons hypnotiques des sirènes autoritaires de la mythologie.

Les minions et Buzz l’éclair au programme

Dans «Nayola», de Pierre Foldes, un chat perdu, un crapaud géant et un tsunami aident un attaché commercial sans ambition, sa femme frustrée et un comptable schizophrène à sauver Tokyo d'un tremblement de terre et à redonner un sens à leurs vies. Le film du cinéaste et illustrateur espagnol Alberto Vazquez, «Unicorn Wars», où une armée d'oursons entre en guerre contre les licornes, complète la sélection.

Des séances spéciales seront d’autre part organisées, permettant de découvrir en avant-première plusieurs productions attendues dont «Les Minions 2 : Il était une fois Gru», qui ouvrira cette 46e édition, et «Buzz l’éclair», spin-off consacré à la jeunesse du héros intergalactique de Toy Story. Les festivaliers pourront également visionner les premières images de «Spider Man : Across the Spider Verse (Part One)», mais aussi du «Chat Potté 2 : la dernière quête».