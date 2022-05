«Je vais t'aimer» : la comédie musicales sur les tubes de Michel Sardou bientôt à la Seine musicale

Spectacle très attendu et qui a déjà fait le bonheur de certaines villes de France, la comédie musicale «Je vais t’aimer» s'apprête à investir la grande salle de la Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt (92).

Dévoilé à Lille à l'automne dernier, ce grand show musical et théâtral articulé autour des tubes de Michel Sardou s’offre une tournée des plus grandes salles, avant de prendre ses quartiers sur l'île Seguin du 20 mai au 19 juin 2022.

Présenté comme un «Mamma mia ! à la française» par Roberto Ciurleo, coproducteur du spectacle avec Franck Montel, «Je vais t’aimer» plonge, à l’image du spectacle hommage au groupe ABBA, dans la discographie de Michel Sardou. Ce n’est donc pas un biopic sur la vie de l’artiste aux 100 millions d’albums vendus qui attend les spectateurs mais une histoire originale. Un récit mis en scène par le québécois Serge Denoncourt, également auteur du livret, qui s’appuie sur les plus grands tubes de l’interprète des «Lacs du Connemara» pour raconter le parcours de jeunes sur quatre décennies, entre 1960 et 2000, entre la France et les Etats-Unis, entre amour, espoir mais aussi désillusion.

Une trentaine de chansons au service d’une «saga»

Tout commence «le jour de l’inauguration du paquebot France», note Serge Denoncourt. A son bord six jeunes Français embarquent pour les Etats-Unis. Ce sont leurs histoires croisant celle de l’histoire de France - «mai 68, la grève sur le France, les changements de Présidents», précise le metteur en scène – qui se dessinent sur scène dévoilant, sur quarante ans, leurs trajectoires de vie au rythme des chansons de Michel Sardou.

Une trentaine de titres que Serge Denoncourt a sélectionnés parmi les 267 composés par Michel Sardou pour écrire ce qu’il appelle «la bande originale de leur existence». Parmi elles, «Les bals populaires», «Les lacs du Connemara», «Etre une femme», «Le chanteur de jazz», «La java de Broadway» ou encore «Je vole» jalonnent le spectacle comparé par son auteur à une «véritable saga».

Des chansons qui sont interprétées sur scène par une bande d’artistes sélectionnée par Bruno Berberes, célèbre directeur de casting de The Voice, qui a également officié pour les plus grandes comédies musicales, des «Dix commandements» à «Résiste».

Le spectacle, qui a reçu l’accord de Michel Sardou, sera donc pour pour quinze dates en Île-de-France. du 20 mai au 19 juin 2022.