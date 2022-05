On a vu le film «Doctor Strange in the Multiverse of Madness»

La franchise Marvel entre de plain-pied dans la prochaine phase de son évolution avec «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», qui permet d’introduire définitivement le principe des réalités multiples.

Les fans de Marvel auront plaisir à retrouver Benedict Cumberbatch dans le rôle de Stephen Strange, ainsi que des autres versions du célèbre sorcier présentes dans le film réalisé par Sam Raimi. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on ne s’ennuie pas une seconde devant ce spectacle visuel complètement délirant, qui flirte avec le genre horrifique par l’intermédiaire du personnage de Wanda Maximoff, alias la Sorcière Rouge qui, comme on peut le voir dans les différentes bandes-annonces et autres teasers promotionnels, se laisse quelque peu déborder par ses sentiments de mère protectrice prête à tout pour protéger ses enfants.

Le Sorcier Suprême, Wong (incarné par Benedict Wong), vient prêter main forte au Doctor Strange alors que ce dernier met tout en œuvre pour sauver America Chavez, interprétée par la comédienne Xochitl Gomez à l’écran, de la menace qui pèse sur elle. Celle-ci possède le pouvoir d’ouvrir des portails lui permettant de voyager librement dans le multivers. De faire des sauts d’une réalité à une autre sans la moindre difficulté. Le problème est qu’elle ne maîtrise pas ce pouvoir colossal dont certains aimeraient s’emparer.

Une expérience psychédélique

Stephen Strange va également se retrouver nez à nez avec l’organisation des Illuminati – ainsi qu’avec Karl Mordo – dont les membres font une brève apparition dans les bandes-annonces. Et ces derniers ont une raison bien précise de s’en prendre au Doctor Strange. Bien évidemment, les crédits du film permettront de donner une direction à la suite des aventures du sorcier… au côté d’un personnage incontournable des comics Marvel.

Complètement fou, bombardé de moments gore, Doctor Strange in the Multiverse of Madness propose aux fans de partager une expérience psychédélique tâchée d’hémoglobine. Mention spéciale à Elizabeth Olsen, dont le personnage de la Sorcière Rouge s’impose comme le plus inoubliable du film. Enfin, c’est notre avis.