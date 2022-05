«God Save the Queen» : le jour où les Sex Pistols ont fait trembler la monarchie britannique

Le titre phare des Sex Pistols va ressortir le 27 mai prochain, à l’approche des 70 ans de règne de la reine Elizabeth II. Retour sur l’histoire de ce titre polémique, alors qu'une mini-série consacrée au groupe culte débarque le 31 mai prochain sur Disney+.

1977. La reine Elizabeth II fête ses 25 ans de règne. Le Royaume-Uni compte sur le Jubilé d'argent de leur monarque pour exalter la fierté nationale. Mais si les souvenirs à l’effigie royale se vendent par milliers, le pays subit de plein fouet la crise de la fin de la décennie : inflation, chômage, tensions racistes, conflit Nord-Irlandais...

Au mois de mai, le groupe des Sex Pistols sort le titre «God Save the Queen», pied de nez à la monarchie. Néanmoins, la formation londonienne a réfuté la croyance populaire selon laquelle le morceau aurait été créé à cause de cet évènement particulier. Si le nom s’inspire de l’hymne national britannique, le morceau n’hésite pas à critiquer la reine, provoquant l’effet d’une bombe. Dans la bouche du chanteur Johnny Rotten, la souveraine n'est «pas un être humain» et incarne «un régime fasciste» débilitant.

One of the most sought after vinyl records in history returns to the shelves. Get your hands on a repress of both the A&M & Virgin God Save The Queen 7” vinyl, limited copies available of each.





Pre-order now https://t.co/810L80zRbk pic.twitter.com/UNbK2RlSoc — Sex Pistols Official (@pistolsofficial) May 3, 2022

Le texte de la chanson, écrit à l'automne 1976, a demandé des heures de réflexion au leader du groupe. «J'y ai pensé pendant des semaines, expliquera-t-il plus tard, puis elle est sortie d'un coup, dans la cuisine d'un squat.» Tout d’abord intitulée «No Future», elle deviendra «God Save the Queen» sur l'insistance de son manager. «There's no future in England's dreaming», scande le groupe.

1 977 exemplaires

Malgré son succès et sa position dans les charts (en deuxième place ), la chanson est alors bannie de la radio et de la télévision publique pour ne pas offenser la reine et son entourage. Des rumeurs avaient même affirmé qu’une manipulation aurait empêché le titre d’arriver en première place, malgré ses résultats, afin de ne pas enflammer encore davantage la polémique. «L'ambiance était sinistre», confie le journaliste et écrivain Jon Savage au Monde, auteur d'un ouvrage de référence sur ce mouvement (England's Dreaming : les Sex Pistols et le punk, Allia, 1991) et créateur en 1976 d'un des premiers fanzines punk, London's Outrage.

Alors que la reine fêtera sous peu ses 70 ans de règne, le groupe de punk-rock britannique a décidé de ressortir le titre, quelques jours avant l’évènement. L’annonce a été faite mardi 3 mai, dans un tweet indiquant que «l'un des disques vinyles les plus recherchés de l'histoire revient dans les rayons.» Seuls 1 977 exemplaires de la réédition A&M seront disponibles, avec en face B le titre «No Feeling». Un second vinyle sera réédité sous le label Virgin, avec le titre «Did You No Wrong» en face B.