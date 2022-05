Australie : un réfugié peignant avec une brosse à dents, finaliste du plus prestigieux prix artistique du pays

Un réfugié kurde a été nommé jeudi pour le plus prestigieux prix d'art australien, pour un autoportrait peint à l'aide d'une brosse à dents pendant ses huit ans de détention dans un centre pour migrants illégaux.

Mostafa Azimitabar, un Kurde ayant fui l'Iran, a déclaré à l'AFP vivre «un des meilleurs moments de (sa) vie», après avoir appris qu'il était finaliste du prix Archibald du portrait, décerné depuis 1921 aux plus talentueux peintres en Australie.

Il a commencé à peindre à la brosse à dents en 2014, alors qu'il venait d'être interné dans un des camps de détention «offshore» pour immigrants illégaux gérés par l'Australie sur l'île de Manus, en Papouasie Nouvelle-Guinée.

Après s'être vu refuser de la peinture par ses gardiens, qui craignaient qu'il ne l'avale pour s'automutiler, Mostafa Azimitibar est retourné dans le dortoir qu'il partageait avec des dizaines d'autres réfugiés et son regard s'est arrêté sur une tasse de café et une brosse à dents.

«L'art et la peinture m'ont aidé à être fort»

«Je ne sais pas ce qui s'est passé... C'était un moment spécial. J'ai saisi la brosse à dents, je l'ai trempée dans du café et je l'ai passée» sur du papier, se souvient-il, décrivant cet instant comme une «victoire».

Il a intitulé son autoportrait «KNS088», son numéro de matricule pendant ses huit ans de détention, et a voulu que son œuvre capture «la souffrance, la tristesse et la force» de la vie de réfugié. «L'art et la peinture m'ont aidé à être fort, à continuer. Parce que, quand je peins, je ne ressens plus aucun traumatisme», explique-t-il.

Mostafa Azimitabar a finalement été libéré le 21 janvier 2021, sans préavis ni explication. Depuis, il tente de refaire sa vie en Australie, en travaillant pour une organisation caritative. S’il continue de peindre, le Kurde estime être moins inspirés par les outils traditionnels. «Cette brosse à dents est une très bonne amie à moi», confie-t-il.

Le vainqueur du prix Archibald, doté de 100.000 dollars australiens soit 68.000 euros, sera annoncé le 13 mai 2022.