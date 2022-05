Renaud : le chanteur en cinq chansons cultes

L'éternel Titi parisien au bandana rouge sort un nouvel album ce vendredi 6 mai, composé de reprises et baptisé «Métèque», et soufflera ses 70 bougies le 11 mai prochain. L'occasion idéale de revenir sur cinq chansons mythiques du chanteur et compositeur qui a commencé sa carrière en 1975, et vendu plus de 20 millions d'albums.

Le plus fondateur : «Amoureux de Paname» (1975)

Titre principal de l’album éponyme - le premier de l’artiste -, «Amoureux de Paname» n’est pas la chanson la plus connue de Renaud mais l’une de ses premières. On y découvre un jeune homme aux cheveux longs qui crie son amour pour Paris, dont il est originaire. Plus généralement, c’est tout l’album qui renvoie cette image de titi parisien un peu bohème qu'il tendra à changer par la suite.

Le plus loubar : «Laisse béton» (1977)

Une métamorphose qui s'opère dès le deuxième album où Renaud Séchan adopte un style plus rock où les blousons de cuir noir ont remplacé les chemisettes blanches. Ces nouveaux titres, dont l’incontournable «Laisse Béton» qu'il a écrit en seulement trente minutes sur un paquet de Gitanes avant de monter sur scène, forgent l’identité loubar de l’artiste.

Le plus personnel : «Morgane de toi» (1983)

Depuis la sortie de son premier disque, Renaud a fait du chemin. Huit ans et quatre albums plus tard, il sort «Morgane de toi». Dans la chanson éponyme, une ode à sa fille Lolita, on découvre l’artiste sous un nouveau jour. Beaucoup plus doux mais surtout plus émouvant.

Le plus voyageur : «Dès que le vent soufflera» (1983)

Tirée de l’album «Morgane de toi» - le sixième du Parisien -, la chanson «Dès que le vent soufflera» montre un Renaud voyageur. Une façon d’évoquer son périple en mer avec femme et enfant réalisé entre septembre 1982 et mars 1983.

Le plus apprécié : «Mistral Gagnant» (1985)

Si on ne devait retenir qu’un seul titre de Renaud, ce serait probablement celui-ci. Les Français ne s’y sont pas trompés et ont désigné «Mistral Gagnant» comme leur «chanson française préférée de tous les temps», selon un sondage BVA-Doméo-presse régionale dévoilé en 2015. Une musique douce-amère qui évoque le temps qui passe.