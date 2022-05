Guerre en Ukraine : Bono chante dans le métro de Kiev

Dimanche 8 mai, le chanteur de U2 a donné un concert dans le métro de Kiev, et fait l’éloge du «combat de l’Ukraine pour la liberté». Récit.

La scène qui s’est déroulée dans les couloirs du métro de Kiev dimanche 8 mai était pour le moins inédite. Bono, le chanteur de U2, s’est rendu dans une des stations du métro ukrainien pour chanter, après y avoir été invité par le président ukrainien Volodymir Zelensky. Cette apparition inattendue a eu lieu alors que les sirènes de raid aérien résonnaient dans la capitale ukrainienne et que les combats faisaient rage dans l’est du pays.

Accompagné du guitariste The Edge, la rock star a interprété plusieurs de ses tubes dans cette station devenue abri anti-bombes depuis l’invasion russe. Face à un petit groupe de fans, notamment des membres de l’armée ukrainienne, il a repris les classiques de U2 tels que «Sunday Bloody Sunday», «Desire » ou «With or Without You». Il a également invité un soldat ukrainien à chanter avec lui, et a appelé le monde à soutenir l’Ukraine en reprenant «Stand By Me».

Au-delà de sa performance musicale, Bono a fait l’éloge du combat de l’Ukraine pour la liberté lors de ce concert et aussi prononcé sa propre prière pour la paix, comme le rapporte Le Temps. «Les gens en Ukraine ne se battent pas seulement pour votre liberté, vous vous battez pour nous tous qui aimons la liberté », a-t-il notamment déclaré entre deux morceaux. Ce n’est pas la première fois que Bono réalise une action de la sorte. Militant humanitaire de longue date, il prête fréquemment sa voix à diverses causes.