Un Dimanche au Cinéma : le film «A Star is Born» projeté sur les Champs-Élysées le 22 mai

Un Dimanche au Cinéma est de retour pour une troisième édition le dimanche 22 mai. Le concept ? Regarder un film confortablement assis dans un transat sur les Champs-Élysées, piétonnisés pour l'événement.

Cette année, c’est le film «A Star is Born», émouvante histoire d’amour portée par Lady Gaga et Bradley Cooper, qui sera diffusé à ciel ouvert. Il sera projeté gratuitement sur un écran géant de 144m2 installé face à l’Arc de Triomphe.

Toutefois, pour pouvoir assister à cette expérience cinématographique, il faut s’inscrire ICI, et avoir la chance d’être tiré au sort. Deux sessions seront organisées, le 11 mai et le 18 mai prochain.

En sachant que plus de 1700 personnes pourront participer à cet événement organisé par Häagen-Dazs et TCM Cinéma, et que chacun des heureux gagnants pourra décider de venir seul ou accompagné jusqu’à cinq personnes de son choix.

Premier long métrage de Bradley Cooper en tant que réalisateur, «A Star Is Born» a pour rappel reçu huit nominations aux Oscars 2019 où il a remporté celui de la Meilleure Chanson pour l’imparable titre «Shallow».

L’histoire est celle d’une jeune femme naïve, talentueuse et ambitieuse mais manquant cruellement de confiance en elle, qui croise la route de celui qui va devenir son pygmalion : une ancienne gloire de la country rongée par l’alcool. Le film relate leur relation passionnée, chahutée par l’irrésistible ascension de l’une et le tragique déclin de l’autre.

Un Dimanche au Cinéma, le 22 mai, 19h, Avenue des Champs-Élysées (Paris 8e).