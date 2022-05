Florence Foresti de retour dans un nouveau spectacle : «Boys Boys Boys»

Florence Foresti va faire son retour sur scène à la rentrée. L’humoriste a dévoilé ce mardi le titre de son nouveau one woman show et l’affiche sur laquelle elle pose dénudée. Un spectacle qu’elle donnera au théâtre Marigny, du 28 septembre au 31 décembre prochain, avant de partir en tournée.

«Je suis folle de joie ET super stressée de vous annoncer cette nouvelle», a posté la star du rire sur son compte Instagram ce matin, dépeignant ses sentiments à l’aide de deux émoticônes : un petit bonhomme tout sourire et un autre faisant la grimace.

Après «Epilogue» dévoilé en 2018, «Madame Foresti» présenté en 2014 ou encore «Mother Fucker» consacré à la maternité en 2009, la quadra remontera donc sur les planches avec un spectacle intitulé «Boys boys Boys». Un show qui pourrait donc bien largement évoquer la gent masculine.

Florence Foresti se met à nu sur l’affiche

L’artiste de 48 ans en a également profité pour dévoiler l’affiche qui accompagne ce spectacle. Et comme toujours, Florence Foresti ne fait pas les choses à moitié. La comédienne y pose totalement nue allongée sur un lit intégralement blanc, prenant soin de masquer son intimité d’un drap et du titre de ce show écrit en lettres noires et couvrant son buste.

Attendu au théâtre Marigny pour la rentrée, ce spectacle marque le retour de l’artiste sur scène après deux ans d'absence en raison de la crise sanitaire.

En 2020, l’humoriste devait monter sur scène avec un nouveau one man surprise baptisé «Florence Foresti prépare le spectacle d’après», dans lequel elle avait «envie de redémarrer sur de nouvelles bases, démasquée, décontaminée, déconfinée, libérée, délivrée », écrivait-elle à l'époque sur ses réseaux. Mais le projet n’avait finalement jamais vu le jour à cause de la fermeture des salles. Cette fois-ci semble la bonne et ça promet déjà.