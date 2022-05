Le duo électro pop Bleu Toucan dévoile un jeu vidéo pour la soirée de lancement de leur album «Eden»

Alors que leur opus «Eden» est sorti le 8 avril dernier, le duo électro pop a lancé un jeu vidéo afin d’annoncer la soirée consacrée à la sortie de cet album.

Les fans de jeu vidéo et de musique vont être ravis. En effet, le duo Bleu Toucan, qui cumule plus de 50 millions de streams sur les plates-formes d’écoute, a dévoilé un jeu vidéo afin de teaser leur soirée de lancement d’album, qui se déroulera le 12 mai.

Sorti le 8 avril dernier, leur premier album «Eden» nous amène dans leur vie personnelle avec tendresse et mélancolie. Des sujets plus intimes y sont abordés, comme la paternité («Ma plus belle aventure»), la fragilité et les fantasmes amoureux («Sous les jupes») ou encore leurs premières amours pour le rêve et l’évasion («LA»).

Un verre gratuit pour les premiers gagnants

Côté jeu vidéo, l’histoire est simple : un spationaute toucanopolitain est tombé de sa capsule et doit être sauvé. Le but : l’aider à rejoindre le sanctuaire de Bleu Toucan, «Eden», à travers le monde de «Sous les Jupes».

Pour inciter les joueurs à se lancer, les trois premiers gagnants qui termineront le jeu auront le droit à un verre gratuit lors de leur soirée du 12 mai ! À vos claviers.



Release Party le 12 mai à partir de 20h au Pavillon Puebla, à l’intérieur des Buttes Chaumont, 75019 (avenue Dorcel).