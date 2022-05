Près de 2000 objets de films cultes mis en vente en juin

Les collectionneurs vont se frotter les mains. Pas moins de 1.800 accessoires et costumes sortis tout droit de films cultes vont être mis aux enchères en juin prochain à Los Angeles.

Cette vente orchestrée par le site Propstore, spécialiste d'accessoires et de costumes de télévision et de cinéma, sera notamment accessible en ligne entre le 21 et 24 juin. Avec à la clef, des lots issus des univers de «Star Wars», «Indiana Jones», «Retour vers le futur» ou encore «Edward aux main d’argent».

Parmi les pièces qui ne devraient pas manquer d’attirer les cinéphiles, plusieurs proviennent de la saga intergalactique «Star Wars». A commencer par un modèle réduit de chasseur X-Wing ayant servi aux effets spéciaux du tout premier épisode de la saga, sorti en 1977. Achetée il y a 20 ans par un collectionneur, cette pièce rare «utilisée pour une vraie scène du film», note le vice-président de Propstore, Chuck Costas, n'avait jamais refait surface. Estimée entre 500.000 et un million de dollars, soit entre 475.000 et 950.000 euros, elle n'est autre que le lot le plus cher de cette vente.

Ce ne sera pas la seule pièce issue de la franchise de George Lucas, puisqu'elle sera accompagnée du sabre laser d’Obi-Wan Kenobi, manié à l’écran par Ewan McGregor dans «Star Wars : La menace fantôme», sorti en 1999 sur grand écran.

Plusieurs autres armes emblématiques aperçues au cinéma seront mises en vente telles que le marteau de Thor, campé par Chris Hemsworth en 2011 et estimé à 100 000 dollars, soit près de 95 000 euros, ou encore le sabre manipulé par Uma Thurman dans le premier volet de «Kill Bill», sorti en 2003 et signé Quentin Tarantino.

Franchises et grands classiques au rendez-vous

Toujours du côté des franchises incontournables, la trilogie de Robert Zemeckis, «Retour vers le futur» sera bien représentée. Non seulement, l'hoverboard, skateboard volant utilisé par Marty McFly, figure parmi les accessoires cultes à s'offrir, mais une autre pièce de taille pourrait par ailleurs s’envoler entre 150 000 et 200 000 dollars, soit une estimation comprise entre un peu plus de 140 000 et près 190 000 euros. Il s’agit d’une réplique grandeur nature de la voiture à remonter le temps DeLorean utilisée pour les événements promotionnels officiels d'Universal Studios.

Provenant cette fois du grand classique de Tim Burton «Edward aux mains d’argent» (1990), la main cisaille portée par Johnny Depp, lors de la scène de sculpture sur glace devrait par ailleurs interpeller les collectionneurs comme celle, dans un autre registre, de Freddy et de son gant à lames d’acier aperçu dans «Freddy contre Jason» (2003).

Toujours dans le registre horrifique, une poupée robotisée représentant le seul Gremlin sympathique, Gizmo, sera elle aussi mise en vente. Un objet rare, ayant servi dans le second volet, estimé entre 75.000 et 113.000 euros.

Enfin, alors que le marché des sneakers ne s’est jamais aussi bien porté, les baskets Nike montantes aperçues aux pieds de Mickael Keaton dans «Batman» (1989) figurent également au catalogue de cette vente, qui pourrait rapporter 9 millions de dollars, d’après le site américain TMZ.