Kendrick Lamar : ce que l'on sait de la pochette de son nouvel album

Alors que le nouvel album de Kendrick Lamar sortira cette nuit, à 00h01 précisément, le rappeur a dévoilé la pochette qui illustrera son projet.

Kendrick Lamar semble toujours aussi bien soigner la sortie de ses opus. Très discret, autant sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie, c’est un véritable événement lorsqu’il sort de son silence. Et lorsqu’il le fait, c’est généralement pour dévoiler un nouveau projet.

L’artiste de Compton, aux États-Unis, était donc réapparu à travers ses différentes plateformes sociales depuis le 18 avril dernier. Il annonçait ainsi la sortie de son cinquième album prévu pour ce vendredi 13 mai.

Et c’est avec le morceau «The Heart Part 5» que Kendrick Lamar a choisi d’introduire son LP (Long Play) le 8 mai dernier, dont le clip utilisant la technologie du deep fake a mis en émoi ses fans.

Kendrick Lamar crée la surprise

Ce mercredi, il a créé à nouveau la surprise, puisqu’il a dévoilé la pochette de son cinquième album studio, qui s’intitule «Mr. Morale and the Big Steppers». Et la surprise est de taille puisque pour l’illustrer, K-Dot, de son surnom, se met en scène sous l’objectif de l’artiste photographe, Renell Medrano.

Mr. Morale & The Big Steppers pic.twitter.com/tLcJDyNxVe — Kendrick Lamar (@kendricklamar) May 11, 2022

Mais Kung fu Kenny n'en reste pas là puisqu'il n’est pas seul sur ce cliché. Posant dans une chambre, il se tient debout, vêtu d’un pantalon avec un révolver bloqué entre son dos et sa ceinture, portant une couronne d’épines, et un enfant dans ses bras. Face à lui, sur le lit, une femme est adossée au mûr en train d’allaiter un bébé.

Et d’après le média américain TMZ, ces personnes présentes, ne seraient autres que sa famille. Ce «bonus familial», montrerait Kendrick avec sa fille de trois ans, et sa compagne de longue date, Whitney Alford. Le bébé, serait donc le nouveau membre de leur famille. D’ailleurs, dans son nouveau single, Kendrick Lamar fait une référence à ses enfants, et à sa femme.