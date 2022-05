Littérature : 3 polars français à lire

Suspense, enquête, meurtre... Voici une sélection de romans policiers et thrillers haletants pour frissonner avant le retour de l'été.

«Antoine», de Christian Blanchard

©Belfond Noir

Lauréat du prix du Meilleur Polar des lecteurs Points 2020 pour «Iboga» (éd. Belfond), Christian Blanchard est de retour avec un nouvel ouvrage fort, émouvant et saisissant, qu’on a du mal à lâcher, tant l’histoire de ce garçon de 12 ans, prénommé Antoine, nous prend aux tripes.

Il n’a pas d’amis, lit du Jules Verne, et préfère rester dans sa bulle. Puis un jour de 1972, l’horreur se produit. Il sort de ce placard et poignarde à mort son père, qui venait de tuer sa mère par étranglement. Ne pouvant être condamné en raison de son jeune âge, Antoine atterrit dans un centre fermé pour mineurs, puis semble condamné à reproduire le même schéma de violence de ses parents. Entrecoupé d'extraits de carnets écrits par le protagoniste, ce thriller social sur les traumatismes de l'enfance et les violences conjugales ne nous laisse pas indemne.

«Respirer le noir», ouvrage collectif

©Belfond Noir

L’odeur de la mort, du laurier-rose, d’un parfum, d’acétone…Les amateurs de romans noirs ne peuvent pas passer à côté de «Respirer Noir» (éd. Belfond noir), un ouvrage collectif rassemblant douze nouvelles singulières qui aiguisent les sens. Toutes les histoires sont construites autour d’un thème commun : l’odorat. Toutefois, les écrivains ont composé de manière très différente. On passe d’une nouvelle à l’autre sans jamais ressentir un effet de répétition.

Ce livre qui se picore offre une expérience de lecture tout à fait surprenante et permet de (re)découvrir des talentueuses plumes du paysage du polar. Parmi elles, Barbara Abel, Franck Bouysse, Hervé Commère, Adeline Dieudonné, François-Xavier Dillard, Chrystel Duchamp, R. J. Ellory, Karine Giebel, Vincent Hauuy, Sophie Loubière, Jérôme Loubry, Dominique Maisons et Mo Malø.

«LE LOUP BLANC ET LE DIABLE», DE CHRISTIAN LANZA

©Favre

Dans «Le loup blanc et le diable», (éd. Favre) Christian Lanza règle ses comptes avec son passé à travers une intrigue policière captivante et émouvante. Préfacé par Mona Chollet, ce thriller est centré sur Jérôme, un adolescent turbulent qui après avoir été renvoyé de son établissement, rejoint un séminaire catholique pour devenir prêtre. Là-bas, le garçon est confronté à une série d’évènements tragiques qui le marqueront à vie. Un abbé est retrouvé assassiné, et d’autres crimes vont suivre. Près de 50 ans après les faits, et alors que le juge avait prononcé un non-lieu, Jérôme Achard retrouve ses anciens camarades, et tente de faire la lumière sur cette affaire. Et de grosses révélations vont faire surface.

Christian Lanza aborde des sujets douloureux, comme la pédocriminalité, la douleur des victimes de maltraitance et des abus sexuels dans l’Église, mais aussi des thèmes existentiels comme la loyauté, l’amitié et le pardon, tout en distillant un suspense intense.

