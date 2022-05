La mystique Florence + the Machine est de retour avec un nouvel album

Quatre ans après son dernier album, Florence + the Machine a dévoilé son cinquième album studio, «Dance Fever», ce vendredi 13 mai.

L'artiste a révélé les quatorze titres de «Dance Fever». Pour cette nouvelle production, elle s'est entourée de Jack Antonoff (Bleachers) et Dave Bailey (Glass Animal), rapporte le média musical Sound of Violence. Particulièrement connue pour son tube «You’ve got the love», sorti en 2008, ou encore «Dog days are over» Florence Welch n’a cessé depuis de développer son personnage.

Que cela soit dans ses titres, ses clips ou ses apparitions publiques, son «esthétique transpire par tous les pores de sa peau», résument nos confrères. Il est notamment possible de le voir dans les quatre premiers clips dévoilés en amont de l’opus. Que cela soit dans «King» ou dans «Free», clip tourné en Ukraine juste avant la guerre. Elle y est accompagné par l'acteur brillant Bill Nighy.

Parmi les thématiques évoquées par l’album, Florence + The Machine donne une place de choix au féminisme, évoqué dans plusieurs titres : «The Bom», «Prayer Factory»…

Côté concerts, l’artiste sera de passage à Paris le 14 novembre prochain, à l’Accor Hotel Arena. Un show à ne pas manquer.