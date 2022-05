Le musée de Cluny rouvre ses portes au public

Après des travaux étalés sur une période de 11 ans, le musée de Cluny a rouvert ses portes au public le 12 mai. Tour d’horizon des nouveaux lieux.

Depuis 2011, le musée national du Moyen Âge connaît une vaste restauration de ses espaces et collections. Comme l’explique Séverine Lepape, la directrice du musée, les travaux se sont déroulés en plusieurs étapes : «Une restauration partielle des monuments (achevée en 2017), la construction d’un nouvel accueil (inauguré le 13 juillet 2018), la refonte de la muséographie et la rénovation des espaces intérieurs». Ce sont ces deux derniers volets qui viennent de se terminer, permettant au public de revenir visiter ce bâtiment exceptionnel.

La plus grande mue du musée

L’un des objectifs était d’ouvrir le lieu à la lumière du jour, soit une «prouesse au vu de la configuration des lieux». Au-delà de permettre une meilleure accessibilité et un meilleur confort de visite, ces travaux représentent la plus grande mue du musée depuis sa création en 1843, rappelle l’AFP. Désormais, le nouveau parcours de visite est pensé de manière chronologique, avec des insertions thématiques. Avec un but simple : faire comprendre à un public aux attentes et aux connaissances variées la vaste période du Moyen Âge.

Au total, le parcours d’exposition s'étend sur 2.500 m2, en 21 salles, de l'Antiquité au Moyen Âge tardif. Le lieu emblématique du Quartier Latin abrite 1.600 œuvres, dont l’une des œuvres médiévales les plus célèbres au monde : La Dame à la licorne. Considérée comme «La Joconde de la tapisserie», elle est constituée de six panneaux de près de 3 mètres sur 5 mètres, sur fond rouge, tissés de laine et de soie autour de 1500, détaille l’AFP. Un bijou de culture et d’histoire à ne pas rater.

Musée de Cluny, 28 Rue du Sommerard, 75005 Paris.