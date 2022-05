Pourquoi a-t-on créé le Festival de Cannes ?

Si le Festival de Cannes, qui se tiendra cette année du 17 au 28 mai, est le plus grand rendez-vous du cinéma au monde, peu de gens savent pourquoi il a été créé.

Cette grand-messe du 7e art est née à la fin des années 1930, en réaction à la Mostra de Venise, alors unique festival du genre. Mais à cette époque, la manifestation italienne subie l'influence des fascistes italiens et de leurs alliés nazis, et devient un instrument de propagande.

A tel point qu’en 1938, alors que le jury devait couronner le film américain «Autant en emporte le vent» de Victor Fleming, c’est le documentaire hitlérien «Les Dieux du stade», réalisé par Leni Riefenstahl, qui sort vainqueur et remporte la coupe Mussolini du meilleur film.

A partir de là, pour les Français et les Américains, il devient urgent de défendre les valeurs démocratiques en créant un festival du cinéma plus libre. Et c’est finalement le gouvernement français qui décide de porter ce projet, à l’initiative de Jean Zay, alors ministre de l'Éducation nationale.

un beau projet stoppé par la guerre

Plusieurs villes sont candidates, comme Aix-les-Bains, Deauville, Biarritz, ou encore Alger, mais c’est la ville de Cannes, qui remporte la Palme. Et pour cause, la cité azuréenne ne manque pas d’atouts avec son climat idéal, ses plages et ses hôtels de luxe.

Mais cette belle initiative va être stoppée par la guerre. En effet, le jour de son inauguration, prévue le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Et deux jours plus tard, la France se lance dans la bataille contre les nazis. Il faudra attendre 1946, pour que Cannes déroule enfin son tapis rouge.