Foals de retour pour un concert à Paris

Ce lundi 16 mai, le groupe de rock Foals donnera un concert au Zénith de Paris. Leur septième album studio sortira cet été.

Depuis trois ans, les fans attendaient patiemment le retour de Foals. Après l’album «Everything Not Save Will Be Lost II», sorti en 2019, les Britanniques ont dévoilé le premier extrait de leur album à venir en novembre dernier.

«Un album plus fun »

Intitulé «Life Is Yours», ce septième album studio sortira cet été, et comprendra onze titres. Trois ont d’ores et déjà été dévoilés : «Wake Me Up», «2AM» ainsi que «Looking High». Yannis Philippakis a confié à NME que le disque serait «plus concis, plus rythmique, plus direct et plus fun».

«On voulait écrire une musique qui serait un champ magnétique contre l'obscurité plutôt que d'essayer de faire du prosélytisme auprès des gens, poursuit-il. C'est presque un virage à 180° depuis la soupe doom dans laquelle je baignais lorsque j'écrivais 'Everything Not Saved'’», a-t-il ajouté.

Initialement prévu les 11 septembre 2020, 27 avril 2020 et 12 mai 2021, le concert a été reporté plusieurs fois en raison du Covid. Il se tiendra ce lundi 16 mai au Zénith, avec une première partie d'Egyptian Blue. Le groupe poursuivra ensuite sa tournée à travers le monde, jusqu’en juillet prochain.