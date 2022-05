«Top Gun : Maverick» : 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur Tom Cruise

Invité vedette du festival de Cannes, l'acteur Tom Cruise présentera ce mercredi 18 mai sur la croisette «Top Gun : Maverick». A cette occasion, et alors que le film sortira au cinéma le 25 mai prochain, soit 36 ans après le premier opus culte, voici 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur l’acteur qui reprend le rôle de l'aviateur Pete Mitchell.

il a inspiré le visage d'Aladdin

Avez-vous déjà remarqué qu'Aladdin ressemble étrangement à Tom Cruise ? Et pour cause, pour créer ce personnage emblématique, Disney s’est inspiré du physique de l’acteur. A l'origine, les dessinateurs devaient reprendre les traits de Michael J. Fox, mais Jeffrey Katzenberg, alors président de Walt Disney Pictures, en a décidé autrement.

Ses ex-femmes ont toutes divorcé à 33 ans

Ce nombre semble lui porter malheur. Tom Cruise est resté marié à Mimi Rogers, qui l’a initié à la scientologie, durant trois ans, de 1987 à 1990. Nicole Kidman a quant à elle dit «oui» à l’acteur en 1990 avant de divorcer en 2001. La star Katie Holmes a de son côté mis fin à leur relation en 2012, après 6 ans de mariage. Toutes se sont séparées du comédien alors qu’elles étaient âgées de 33 ans.

Il a eu sa première moto à 10 ans

Férue de deux-roues depuis son plus jeune âge, la superstar hollywoodienne s’est offert sa première moto à l’âge de 10 ans. «Ma première moto était une petite Yamaha. Ma mère travaillait tout le week-end et je l’avais stockée dans le sous-sol. Je ne lui ai pas dit tout de suite car je ne voulais pas qu’elle panique», avait-il confié auprès du présentateur Jay Leno.

Il a sauvé la marque Ray-Ban

Tom Cruise a sauvé la marque de lunettes de soleil Ray-Ban, qui était en grande difficulté, grâce au placement de produit. Les ventes du modèle Wayfarer, porté par l'acteur dans «Risky Business», ont augmenté de 50% l’année suivante. Une hausse similaire a été constatée après la sortie du film «Top Gun», en 1986, dans lequel il arbore les fameuses Aviators.

Il était dyslexique

Quand il était petit, Tom Cruise souffrait de dyslexie, un trouble de l'apprentissage du langage écrit. «Je me demandais si j’étais normal ou idiot. J'essayais de me concentrer mais j'étais anxieux, frustré et je m'ennuyais», avait confié l’acteur américain, soulignant que, une fois adulte, il a réussi à lire parfaitement grâce aux méthodes de L. Ron Hubbard, fondateur de la scientologie.