Stan Lee : Marvel achète le droit d'utiliser le nom et l'image du père des Avengers, décédé en 2018

Symbole de l’univers des super-héros, co-créateur de personnages cultes, de Spiderman à Hulk, Stan Lee pourrait bien réapparaître dans les films des studios Marvel, alors qu'il est décédé en 2018. La firme vient de signer un contrat de 20 ans, l’autorisant à utiliser le nom et l’image du scénariste.

Stan Lee ressuscité ? Le scénariste dont le nom est indissociable de la galaxie Marvel, également bien connu pour ses caméos dans les longs métrages du MCU, pourrait faire son retour à l’écran quatre ans après sa disparition. Marvel et Stan Lee Universel - entreprise composée de deux entités Genius Brands et POW! Entertainment - ont signé un contrat courant sur deux décennies, permettant à la firme de super-héros d’utiliser au cinéma, dans des séries mais aussi dans les parcs à thèmes Disney, le patronyme et le visage de Stan Lee, a rapporté hier mercredi 18 mai The Hollywood Reporter.

Le montant de cet accord n’a pas été communiqué mais il couvre de nombreux domaines, comme l’a précisé Andy Heyward, président-directeur général de Genius Brands. «C'est un large accord», a expliqué ce dernier. Selon le magazine américain, l’accord porte également sur l’utilisation de la signature, de la voix, de séquences visuelles et audio existantes mettant en scène Stan Lee ou jouant sur sa ressemblance.

Un usage respectueux

«Cela garantit vraiment que Stan, grâce à la technologie numérique et aux images d'archives et à d'autres formes, vivra dans le lieu le plus important, les films Marvel et les parcs à thème Disney», a par ailleurs expliqué Andy Heyward, pour qui Stan Lee n’était autre que «l’essence de Marvel».

L’accord prévoit également que l’image du scénariste puissent être utilisée sur des produits dérivés, à l’instar de figurines dans les parcs à thème, à une condition, que cela soit fait avec «élégance, goût et respect», a précisé Andy Heyward.

Pour mémoire, Stan Lee est à l'origine de nombreux personnages phares de l'univers Marvel. Parmi eux : les incontournables Spider-man, Iron Man, Hulk ou encore Docteur Strange.