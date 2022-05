Festival de Cannes 2022 : énième revirement pour la première édition du TikTok Short film

Evoquant un manque de liberté, le cinéaste Rithy Panh avait démissionné hier du jury TikTok, partenaire officiel du Festival de Cannes 2022 pour la première fois. Il a finalement accepté de reprendre la présidence du jury avant la cérémonie de remise des prix du TikTok Short Film.

À quelques heures de la remise des prix du premier TikTok Short Film qui, en tant que partenaire du Festival de Cannes, organise cette année une compétition internationale de films au format court baptisée #TikTokShortFilm, le réalisateur franco-cambodgien Rithy Panh a décidé de réintégrer la présidence du jury. Il avait démissionné la veille de ses fonctions, «après un désaccord persistant sur l'indépendance et la souveraineté du jury», selon ses déclarations au Hollywood Reporter.

«TikTok a fait marche arrière et nous redonne notre souveraineté», a ainsi indiqué le réalisateur franco-cambodgien à l'AFP ce vendredi matin, après l'avoir annoncé sur Twitter. «Le TikTok Short Film Festival reconnaît désormais l'indépendance et la souveraineté du jury. Et donc ce sera pour moi un plaisir de rencontrer, après tout, les créateurs gagnants de TikTok lors de la cérémonie de remise des prix », a-t-il indiqué sur son compte.

The TikTok Short Film Festival now recognizes the independence and sovereignty of the jury.





And so it will be my pleasure to meet, after all, the winning TikTok creators at the award ceremony. — Panh Rithy (@RPanh) May 20, 2022

De son côté, la plate-forme TikTok a expliqué dans un communiqué être «ravie de célébrer les grands gagnants de cette compétition» ce vendredi après-midi, précisant que «comme pour toute compétition créative, où la sélection d'un gagnant est ouverte à des interprétations subjectives, il peut y avoir des différences artistiques de la part d'un panel de juges indépendants».

10.000 euros de prix à la clé

A cette occasion, leurs oeuvres seront projetées et les gagnants recevront leur prix des mains de Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes. Le gagnant du Grand Prix recevra une dotation de 10.000 euros, celui du Meilleur Script 5.000 euros, tout comme celui du Meilleur Montage.

Pour mémoire, entre le 15 mars et le 8 avril, les utilisateurs avait été invités à réaliser et à publier sur TikTok une création originale au format vertical et d'une durée comprise entre 30 secondes et 3 minutes.

Parmi eux, trois gagnants seront sélectionnés par le jury, composé de trois autres cinéastes - Camille Ducellier, Basma Khalifa et Angèle Diabang -, et de l’influenceur italien Khaby Lame, devenu célèbre sur Tiktok avec ses haussements d'épaules et ses expressions du visage désabusées.