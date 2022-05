Harry Styles : trois morceaux à réécouter à l’occasion de son nouvel album

Alors que le nouvel album d’Harry Styles «Harry’s House», sort ce vendredi 20 mai, retour sur trois tubes incontournables du chanteur britannique.

Sign of the Time

Les fans d’Harry Styles auront forcément chanté ce titre à tue-tête. Le morceaux, sorti le 7 avril 2017, est le premier single du chanteur depuis sa séparation du groupe One Direction. Le clip, tourné sur l'Île de Skye, en Écosse, a remporté deux prix : un Brit Awards 2018 et un iHeart Music Awards 2018.

Le sujet est particulièrement difficile, puisque le titre évoque la perte d’un enfant, comme l’avait confié l’artiste à Rolling Stone : «La chanson est écrite du point de vue d’une mère qui donne naissance à son enfant, et il y a des complications. On dit à la mère: ‘’L’enfant va bien, mais vous n’allez pas survivre’’. La mère a cinq minutes pour dire à son enfant ‘’Vas-y avance, part à la conquête’’.»

Watermelon Sugar

Beaucoup plus solaire que Sign of the Time, «Watermelon Sugar» est sortie sur le deuxième album studio de l’artiste, en novembre 2019.

Si une rumeur stipule qu’Harry Styles se serait inspiré du livre du même nom offert par son ex petite-amie pour la composition, l’artiste a affirmé que le titre parlait en réalité de l’orgasme féminin.

As It Was

Le morceau, sorti le 31 mars dernier en tant que premier single de son nouvel album, est devenu un véritable tube. S'il entré en tête au UK Singles Chart en y passant six semaines, le titre est également devenu viral sur TikTok.

Particulièrement entraînant, le morceau risque de vous rester en tête.