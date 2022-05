Idée sortie : la Gaîté Lyrique fête ses 10 ans avec un festival

Pour fêter ses 10 ans, la Gaîté Lyrique proposera durant trois jours un festival de qualité : performances, concerts, ou expositions sont au programme.

Durant ce week-end, la Gaîté Lyrique – lieu culturel hybride situé à Paris – fêtera ses 10 ans. Et plus précisément «une décennie d’expérimentations arty, de concerts pointus et de fêtes défricheuses», comme le rapporte Time Out. Si la pandémie a reculé l’évènement d’un an, le programme valait le coup d’attendre.

48 heures de musique, de danse et de rencontres étonnantes auront lieu au cœur de Paris. Le tout avec un titre simple : «This Is Not A Fu%ing Museum!» Les festivités débuteront ce vendredi 20 mai, avec Flavien Berger, l’icône queer Kiddy Smile, DJ Set, Astéréotypie ou encore Morfine. Sans oublier des chorégraphies de voguing, de waacking et de danse électro.

Le samedi 21, la nuit entière sera dédiée à la musique éléctronique avec Evian Christ, Jasmine Infiniti, BPM de Tygapaw, Planningtorock ou encore Wixapol. Enfin, le dimanche 22 sera consacré au All Style For All, une battle de danse interstyle assez unique où krump, voguing, dancehall, afro, waacking et house vont s’affronter pacifiquement.

S'y rajoute une série de conférences durant le week-end, l’installation «Shiny Gold» ou encore l’exposition «Aurae». Un shot de culture !

This Is Not A Fucking Museum! Du Vendredi 20 Mai au Dimanche 22 Mai 2022.