Jul : le rappeur dévoile le clip de son nouveau morceau «Superstar»

Alors que son nouvel album «Extraterrestre» sortira le 3 juin prochain, Jul a dévoilé le clip de son single «Superstar».

Le rappeur marseillais Jul a publié le clip de son nouveau single, baptisé «Superstar». Le morceau est issu de son 25e album, «Extraterrestre», qui sera disponible le 3 juin prochain.

«La beuh, elle est verte comme mon KX, mes potes, ils fument du 3X. En fumette mais j'vois tout sous les lunettes d'la matrix. Si on va à Amsterdam, on passe par BX, on boit la potion comme Astérix. J'lève la moto, j'prends des risques du Prado jusqu'à l'obélisque», dit notamment le refrain.

Dans la vidéo, réalisée par William Thomas, on peut voir l’artiste de 32 ans en soirée entouré de ses amis et de chichas, des sorties en voiture sur l’autoroute, ou encore un jeune homme sans casque à bord d’une moto-cross qui fait des roues arrière. Le clip s’achève par une publicité pour la location de voiture prestige dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Pour faire patienter ses fans avant la sortie de son opus, Jul, qui a récemment décroché son 100e single d'or grâce au titre «La Street», en featuring avec Morad, avait également dévoilé le clip «Ça tourne dans ma tête» en mai dernier.