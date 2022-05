Le festival off d’Avignon a dévoilé son affiche

Le festival Off d’Avignon, qui réunit chaque été des centaines de compagnies, a dévoilé l’affiche de son édition 2022, qui se tiendra du 7 au 30 juillet dans la Cité des Papes, en parallèle du In.

«Vous l'attendiez avec impatience, la voici», a tweeté l'association en charge de l'organisation du Off, qui figure parmi les plus grandes manifestations théâtrales au monde, dévoilant les contours de l'affiche de cette 56ème édition. Ce visuel réalisé par trois étudiantes à l'École supérieure d'art Avignon, met en scène une série de formes géométriques colorées, offrant un jeu de contrastes comme le ferait le théâtre d'ombre.

AFFICHE 2022 | Vous l'attendiez avec impatience, la voici !



Nous sommes très heureux-ses de vous présenter l'affiche de l'édition 2022 du @festOffAvignon ! #festival #off22 #avignon pic.twitter.com/q1rHcwQnGZ — festival Off Avignon (@festOffAvignon) May 19, 2022

La programmation pas encore dévoilée

Après une annulation en 2020 et une édition 2021 marquée par le port du masque obligatoire en salle et en ville, cette 56ème édition débutera cette année le 7 juillet, en même temps que le In. Elle se tiendra comme tous les ans sur un peu plus de trois semaines pour se terminer le 30 juillet.

L’année dernière, le Off a accueilli 818 compagnies dans 116 théâtres et dévoilé 1070 spectacles, soit moins qu’en 2019, année record pour le festival avec pas moins de 1592 spectacles présentés.

Pour l'heure, le programme de l'édition 2022 n'est pas encore accessible.

De son côté, le In, dirigé pour la dernière année par Olivier Py, dévoilera quarante-six spectacles sur vingt jours. Le metteur en scène Tiago Rodrigues lui succèdera en 2023.