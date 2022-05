Philharmonie de Paris : 5 activités familiales à faire au mois de juin

L’été arrive, et le soleil avec. Mais comment occuper les plus petits avec des activités au coeur de la capitale ? La réponse par cinq avec la Philharmonie de Paris.

Un concert participatif en famille

Participer à un concert en famille, c’est possible. Et ce dès l’âge de 7 ans. C’est en tout cas ce que propose le concerto pour public et orchestre qu’a composé Nicola Campogrande. «En chantant, en soufflant dans des kazoos ou en manipulant des bonbons depuis leur siège, les enfants et leurs parents sont invités à jouer une partie tout spécialement écrite pour eux, aux côtés des musiciens de l’Orchestre Atelier Ostinato», décrit le site. Nul besoin de connaître la musique pour participer, puisque les spectateurs seront guidés en direct par la cheffe assistante Irene Gómez-Calado. Une belle occasion de faire ses premiers pas en tant que musicien.



Le 4 juin à 11h. Salle des concerts - Cité de la musique.

Un concert-promenade

Se balader tout en écoutant de la musique en direct. Dès 6 ans, les enfants et leurs parents pourront déambuler en rythme. «Mbira, likembe, kalimba : célèbre lamellophone africain, la sanza est petite mais grande est sa renommée ! Entre répertoire urbain et traditionnel, plusieurs ensembles voyagent du Congo au Zimbabwe pour conter l’histoire du piano à pouce, et marquer l’acquisition récente, par le Musée de la musique, d’une remarquable collection de sanzas.»



Le dimanche 12 juin, à 14h30 et 15h30.

Un atelier-exposition autour du hip-hop

Tous les dimanches à 14h30, les enfants et adolescents à partir de 10 ans pourront découvrir les instruments et les techniques du Hip-Hop, en parallèle de l'exposition «Hip-Hop 360» : initiation au flow ou au beat-box, manipulation de samples ou de boîtes à rythme... Bonne nouvelle : à la suite de l'atelier, le conférencier emmène le groupe à l'entrée de l'exposition pour une visite libre.

Une exposition d’illustrations

La talentueuse autrice Camille Jourdy investit l’univers musical de la Philharmonie de Paris avec ses personnages et ses décors empreints de poésie. Les familles pourront découvrir une vingtaine d'illustrations dans la Médiathèque de la Philharmonie, pour une parenthèse ludique et poétique.



Du mardi au dimanche, jusqu'au 31 août, de 13h à 18h. Médiathèque – Cité de la musique

Un espace de 1000m carrés pour explorer la musique

Depuis septembre 2021, la Philharmonie de Paris contribue encore plus largement à l’éveil artistique des petits avec l’ouverture d’un lieu inédit pour les enfants de 4 à 10 ans, la Philharmonie des enfants. Les petits comme les plus grands pourront jouer, explorer, écouter, vivre et sentir la musique sur un espace de 1 000m carré. Au total, une trentaine d’installations ludiques sont à explorer seul ou à plusieurs. Bon plan : l'offre tribu (11 € par personne) est dorénavant proposée à partir de trois personnes.



Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le lundi matin. Fermeture de 13h à 14h.