Cinéma : Dr Strange toujours en tête du box-office nord-américain

Le «Dr Strange» et son «Multiverse of Madness» ont continué cette semaine à dominer le box-office nord-américain, et ne semble pas pâtir de la concurrence.

Selon des chiffres provisoires publiés dimanche 22 mai par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations, «Dr Strange» a bien volé la vedette aux aristocrates britanniques de «Downton Abbey». En effet, la suite très attendue des aventures du neurochirurgien devenu sorcier, qui voit le héros de Marvel incarné par Benedict Cumberbatch explorer des mondes parallèles, a récolté 31,6 millions de dollars, pour un total de plus de 342 millions depuis sa sortie le 6 mai.

De son côté, le très attendu du public «Downton Abbey 2 : Une nouvelle ère» a amassé 16 millions de dollars pour sa sortie dans les salles obscures des Etats-Unis et du Canada, précise l’AFP. Viennent ensuite : «Les Bad Guys», des animaux hors-la-loi qui tentent de devenir gentils, avec un peu plus de 6 millions de dollars de vendredi à dimanche, le hérisson bleu Sonic avec 3,9 millions de dollars ce week-end, «Men» avec 3,3 millions, ainsi qu’un film pro-Trump, «2000 mules».

Sans oublier la suite et fin du top :

6. «Everything Everywhere All at Once» (3,1 millions)



7. «Les animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore» (1,9 million)



8. «Firestarter» (1,9 million)



9. «Le Secret de la cité perdue» (1,5 million)



10. «The Northman» (1 million)