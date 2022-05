Festival de Cannes 2022 : Cédric Jimenez présente «Novembre», son polar sur les attentats de Paris

Alors que les avocats des parties civiles ont commencé leurs plaidoiries au procès des attentats du 13 Novembre 2015, ce lundi 23 mai, le sujet s’invite au Festival de Cannes avec le film «Novembre», de Cédric Jimenez, présenté hors compétition.

Après «Bac Nord», projeté à Cannes en 2021, Cédric Jimenez est de retour à Cannes pour dévoiler son film «Novembre», qui revient sur les attentats du 13 Novembre 2015, les plus meurtriers jamais commis sur le sol français, avec 130 morts en une soirée à Paris et en Île-de-France.

«Un traumatisme d'une violence inouïe» qui rend ce film «important», a jugé ce lundi 23 mai Cédric Jimenez lors d'une conférence de presse.

Porté par Jean Dujardin et Sandrine Kiberlain, le long-métrage décrit la traque des terroristes dans les jours ayant suivi le drame et met en lumière, comme dans «Bac nord», le travail de la police, qui luttent contre des accès de fatigue et de colère et accumulent les fausses pistes.

triomphalement accueilli

Le polar démarre en pleine soirée du 13 novembre et s'achève cinq jours plus tard, après l'assaut donné à Saint-Denis, où se réfugient les terroristes.

Au cinéma le 5 octobre prochain, le film a été triomphalement accueilli sur la Croisette. A la fin de la projection dans le Grand théâtre Lumière, ce dimanche 22 main, l'équipe du film, qui était présente, a été très longuement applaudie, par un public debout.

Ce lundi, le réalisateur, et toute l'équipe du film, dont les acteurs Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain, mais aussi Lyna Khoudri et Sami Outalbali, se sont prêtés au jeu du photocall.

Cette année, un autre long-métrage présenté à Cannes se consacre à la tragédie du 13 novembre 2015. Il s’agit de «Revoir Paris», d'Alice Winocour, qui, lui, adopte le point de vue des survivants.