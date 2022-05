Festival de Cannes 2022 : la délicatesse des «Amandiers» de Valeria Bruni-Tedeschi

La réalisatrice Valeria Bruni-Tedeschi a présenté ce lundi son film «Les Amandiers», sur ses années d'apprentissage du métier d'actrice auprès de Patrice Chéreau. Un film ovationné à la fin de la séance.

Longue ovation ce lundi soir pour la présentation à Cannes du film de Valeria Bruni-Tedeschi, «Les Amandiers». Une évocation touchante, intime et nostalgique de ses propres années d'apprentissage d'actrice auprès de Patrice Chéreau (Louis Garrel à l'écran). La compétition, les rêves, les frustrations et les honneurs. Les années 1980 et la menace du sida, la drogue, les overdoses fatales et les histoires d'amour qui, comme dans une chanson des Rita Mitsouko «finissent mal en général».

C'est un film un peu foutraque comme la vie de bohème, le quotidien des artistes... Et c'est brillamment porté par une troupe de formidable jeunes comédiens d'où émergent Nadia Tereszkiewicz et Sofianne Bennacer.

Lors de la conférence de presse à la mi-journée ce mardi, l'équipe s'est prêtée au jeu des questions-réponses en revenant sur leur propre parcours personnel.

Le désir comme moteur

Répondant à une question à propos de la dépendance au désir des autres, Louis Garrel a fait la part des choses entre théâtre et cinéma affirmant qu'acteur de cinéma était plus «un hobby qu'un métier». «Les metteurs en scène de théâtre ont besoin des acteurs d'une certaine manière. Et les grands acteurs de théâtre ne dépendent pas du désir des autres, ils dépendent d'un auteur, d'une pièce, d'un rôle... Un acteur de théâtre, sa vie ressemble vraiment à quelque chose, tandis qu'un acteur de cinéma fera un film par an en travaillant 2 mois et après ?...»

La réalisatrice-actrice Noémie Lvovsky (co-scénariste du film) a affirmé quant à elle que ce désir des autres l'avait poussée à écrire et entreprendre car «elle aurait pu mourir de ne pas faire ce métier», ce à quoi Valéria Bruni-Tedeschi répondit par sa passion infinie, par cette certitude d'avoir choisi sa vocation... Un sujet vaste, intime et sensible ; au cœur de ce film intense qui sortira début novembre en salles.