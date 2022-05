Festival de Cannes 2022 : Kristen Stewart et Léa Seydoux ont ébloui le tapis rouge

Les actrices Kristen Stewart et Léa Seydoux, qui partagent l’affiche du film «Les Crimes du futur», réalisé par le Canadien David Cronenberg, ont ébloui le tapis rouge du Festival de Cannes.

Ce lundi 23 mai au soir, Kristen Steward et Léa Seydoux ont monopolisé l'attention des photographes lors de leur passage sur le tapis rouge pour la projection du film «Les Crimes du futur», de David Cronenberg, dans lequel les deux comédiennes se donnent la réplique.

Pour l’occasion, la star de la saga Twilight a opté pour un crop top incrusté de cristaux multicolores qui a illuminé le red carpet, porté avec une longue jupe blanche porte-feuille.

De son côté, l’actrice française Léa Seydoux, également à l'affiche du film «Un beau matin», de Mia Hansen-Love, présenté à la Quinzaine des Réalisateurs, a gravi les marches du Palais des Festival vêtue d’une robe noir en cuir et en dentelle.

En course pour la Palme d'or, «Les Crimes du futur» met aussi en vedette l'acteur fétiche du réalisateur, Viggo Mortensen («A History of Violenc» en 2005, «Les Promesses de l'ombre» en 2007 et «A Dangerous Method» en 2011).

Dans ce long-métrage, il est question d'ablation d'organes à vif. Le comédien se glisse dans la peau d'un artiste performeur qui subit «une chirurgie en direct sur son propre corps», avait expliqué le cinéaste de 79 ans.