Festival de Cannes 2022 : On a vu «Men», le nouveau film d'horreur d'Alex Garland

Après «Ex machina» et «Annihilation», le réalisateur Alex Garland fait son retour derrière la caméra avec «Men», un film d’horreur qui sortira au cinéma le 8 juin prochain.

Le mâle partout. Présenté à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes, le film «Men», de Alex Garland, renverse la structure classique du cinéma d’horreur et offre une expérience cinématographique audacieuse autour des rapports hommes/femmes, et du retour à la vie.

des thèmes actuels

Misogynie, injonctions sociales, violences conjugales, masculinité toxique… Le cinéaste s’empare de plusieurs thèmes contemporains en reprenant les codes de l’horreur folklorique, qui se traduit par l’exploration de la solitude, de la religion, et de la nature.

Au cinéma le 8 juin prochain, le long-métrage est centré sur le personnage de Harper, interprété par la talentueuse Jessie Buckley. Après la mort de son compagnon violent, la jeune femme décide de se réfugier quelque temps dans une grande maison en plein cœur de la campagne anglaise. Mais le pire est à venir.

tous le(s) même ?

Cet isolement va réveiller ses peurs les plus sombres. Une fois sur place, elle est accueillie par le propriétaire des lieux, Geoffrey, campé par Rory Kinnear, qui livre une performance bluffante. Tout au long du film, l’acteur va incarner plusieurs habitants du village, reflétant chacun un archétype masculin, ou une autorité.

Il va prêter ses traits à ce rodeur entièrement nu, rappelant Adam, puis à cet enfant vulgaire, à ce policier arrogant, ou encore à ce prêtre dangereux aux cheveux longs. Les hommes ne sont pas tous les mêmes, mais le même ? Au gré de ces rencontres, l’héroïne va trouver le moyen de prouver qu’elle est la maîtresse de son destin, et de renaître.

Provoquant et terrifiant

Et eux, seront-ils capables d’en faire autant ? Et sous quelle forme ? La tension monte crescendo jusqu’à cette scène paroxystique, aussi visuelle que sensorielle, où on assiste à une succession d’accouchements masculins. Une séquence sanglante et visqueuse, qui semble ne jamais s’arrêter et qu’il est difficile d’oublier.

Provoquant et terrifiant, «Men» est une œuvre féministe bien orchestrée où la figure de Sheela-Na-Gig côtoie celle de l’homme vert, et qui donnera lieu a de vifs débats, tant le pari est osé, et les interprétations multiples. A noter néanmoins que ce film peut choquer le public non averti.