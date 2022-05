Fête de la musique : amateurs et professionnels peuvent s'inscrire sur le site dédié

Les inscriptions sont ouvertes. Amateurs et professionnels ont la possibilité de faire figurer leur concert à l’agenda officiel de la fête de la musique 2022, qui célèbre cette année ses 40 ans.

Il est désormais possible d’enregistrer son concert sur la plate-forme dédié à la fête de la musique 2022, qui se tiendra comme tous les ans le 21 juin prochain, jour du solstice d’été. C’est ce qu’a rappelé le ministère de la culture ce mardi sur Twitter.

«Depuis 40 ans, nous célébrons la musique ensemble, inscrivez dès maintenant votre concert sur l’agenda officiel que vous soyez professionnels ou amateurs», a partagé l’institution, rappelant au passage que cet événement gratuit et populaire, où tous les genres musicaux s’entremêlent, célèbre ses 40 ans. Il faut dire que depuis sa première édition lancée par Jacques Lang en 1982, la Fête de la musique n’a eu de cesse de rayonner partout en France mais aussi à l’étranger. En 2017, plus de 120 pays ont célébré cet évènement festif largement plébiscité par le public.

#FeteDeLaMusique | Depuis 40 ans, nous célébrons la musique ensemble, inscrivez dès maintenant votre concert sur l’agenda officiel que vous soyez professionnels ou amateurs !



https://t.co/rXULPu82ff@fetemusique #musique #VivreLaCulture pic.twitter.com/JhZIkdpfxF — Ministère de la Culture (@MinistereCC) May 24, 2022

Un retour aux fondamentaux pour les 40 ans

Pour les 40 ans de ce grand rendez-vous, le ministère souhaite «revenir aux fondamentaux» et «mettre l’accent sur les principes qui ont présidé à sa création : un événement festif, populaire et spontané, qui s’adresse à tous les publics et qui vise à mettre en lumière et favoriser les pratiques amateurs», note-il sur son site. Ainsi, en incitant les professionnels et les amateurs à figurer sur l'agenda officiel, le ministère souhaite leur assurer une meilleure visibilité. Ils ont jusqu'à la semaine précédent le 21 juin pour s'inscrire en ligne.

En attendant de connaître la programmation, qui sera annoncée ultérieurement, une chose est sûre, cette 40ème édition marquera le retour à la normale de ce grand rendez-vous annuel, annulé dans de nombreuses villes en 2020 et bousculé par le protocole sanitaire en 2021.