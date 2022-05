Rolling Stones : une exposition de photos rares ou inédites à Paris

Jusqu’au 2 juillet, une exposition de photos rares ou inédites consacrée à quarante ans de la vie des Rolling Stones se tient à la A.galerie, à Paris.

«Satisfaction», «Paint in Black», «Sympathy for the Devil»… Les Rolling Stones ont marqué l’histoire du rock et continuent de le faire. Arnaud Adida, galeriste et passionné du groupe, a décidé de rendre hommage à cette formation «qui a bercé sa jeunesse et qu’il a vu une dizaine de fois sur scène», avec une exposition dédiée. Au total, une trentaine de photos mythiques des Rolling Stones réalisées de 1967 à 2011 sont exposées.

© Gered Mankovitz

Il y a une dizaine d’années déjà, il organisait une première exposition dédiée, accompagnée d’un photographe ayant suivi le groupe pendant plusieurs années. Alors que la formation rock repart en tournée européenne – avec deux dates en France, à Paris et à Lyon, le galeriste a décidé de retenter l’expérience. «En janvier, alors que j’écoutais la radio, j’ai entendu que le groupe avait ‘officiellement’ été fondé en 1962… Je me suis dit qu’un groupe de rock âgé de 60 ans, ça n’avait jamais existé et ça n’existerait surement plus jamais.» Il décide alors de nommer l’exposition «Sixty», avant d’apprendre quelques semaines plus tard que leur tournée avait le même nom.

© Gered Mankovitz

Afin de sélectionner les meilleurs clichés, Arnaud Adida a tout d’abord appelé les photographes représentés à la galerie depuis des années : Albert Watson, Mark Seliger, Ron Galella, Gered Mankowitz… «J’ai ensuite regardé les archives de quelques photographes de rock avec qui je suis en contact et qui souhaitaient travailler avec moi depuis quelques années : Lynn Goldsmith et Bob Gruen, des légendes de la photo de musique aux États-Unis. Puis j’ai ajouté 2-3 coups de cœur…», nous explique le galeriste.

Des clichés inédits

L’un des buts principal était que le public «puisse voir tous les membres emblématiques du groupe, même si certains ont disparu très tôt comme Brian Jones (1969), membre fondateur majeur». Les fans pourront donc retrouver des clichés de Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Ron Wood, Bill Wyman et Mick Taylor.

© Bob Gruen

Pour le galeriste, les Stones sont d’ailleurs le meilleur groupe de rock. «Il suffit de regarder les documentaires qui ont été consacrés au groupe pour voir leur influence majeure dans la jeunesse des années 1960 et 1970. Une musique et des textes qui accompagnèrent cet énorme vent de liberté qui soufflait dans ces années-là en Angleterre, puis aux États-Unis et dans le reste de l’Europe. Certains chiffres parlent de 250 millions d’albums vendus. Sûrement plus quand on compte les albums pirates ou le marché noir», nous explique-t-il.

De son côté, Arnaud Adida avoue une préférence personnelle pour un portrait réalisé en 1974 à Los Angeles par Ron Galella. «On y voit Mick Jagger en grande conversation avec John Lennon, ils sont en smoking, blanc pour Jagger, noir pour Lennon, trop chics ! Cette image est très importante pour moi car j’ai eu ce tirage accroché dans ma chambre pendant des années. Étant fan des Stones et ma femme fan des Beatles, cette photo était la réunion de nous deux», détaille-t-il.

«Sixty», jusqu'au 2 juillet à la A. Galerie, Paris 16e.