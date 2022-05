Aerosmith : le chanteur en cure de désintoxication, la tournée annulée

Le chanteur d’Aerosmith Steven Tyler a «fait une rechute et a volontairement intégré un programme de désintoxication pour se rétablir», selon les propos du groupe. De nombreuses dates ont été annulées.

La déception est de mise pour les fans d’Aerosmith. En effet, le chanteur Steven Tyler est reparti en cure de désintoxication. La tournée est donc annulée. Dans un post publié sur les réseaux sociaux, le groupe détaille : «Comme beaucoup d’entre vous le savent, notre frère bien-aimé Steven a travaillé sur sa sobriété pendant de nombreuses années. Suite à une opération du pied pour se préparer à remonter sur scène et à la nécessité de gérer la douleur pendant le processus, il a récemment rechuté et a volontairement intégré un programme de traitement pour se concentrer sur sa santé et son rétablissement.»

Les prochains concerts du groupe à Las Vegas, qui étaient prévus pour juin et juillet, ont donc été annulés. «Nous sommes vraiment désolés d’informer nos fans et amis que nous devons annuler notre première série de dates de résidence à Las Vegas en juin et juillet pendant qu’il se concentre sur son bien-être», a précisé le groupe.

Tous les tickets achetés via Ticketmaster seront remboursés. Pour les autres points d’achats, il convient de les contacter afin d’obtenir la procédure à suivre.

Néanmoins, bonne nouvelle : les concerts devraient reprendre à partir de septembre. «Nous vous ferons part de toute autre information dès que possible. Nous sommes dévastés d’avoir incommodé tant d’entre vous, en particulier nos fans les plus fidèles qui parcourent souvent de grandes distances pour assister à nos shows», a-t-il été précisé.