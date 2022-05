Benzema, Raï...: un casting de stars du football à l'affiche du film «4 zéros»

Le footballeur Karim Benzema sera à l’affiche du film «4 Zéros», réalisé par Fabien Onteniente.

Du terrain au grand écran. La star du Real Madrid Karim Benzema va faire ses premiers pas au cinéma dans le film de Fabien Onteniente.

un appel de l'ancien agent de la star

Le footballeur va jouer dans «4 zéros», suite du film «3 zéros», sorti en 2002, qui relate l’histoire de Tibor Kovacs, campé par Lorànt Deutsch, un jeune Hongrois qui rêve d'intégrer l'équipe de France.

Et c'est l'attaquant de 34 ans qui lui a soumis cette idée. Le réalisateur a expliqué auprès de Nice- Matin avoir reçu un appel via Facetime de Karim Djaziri, ancien agent et ami proche de Karim Benzema alors qu’il attendait son avion pour se rendre au Festival de Cannes.

«Salut Fab ! Il faut que je te passe quelqu’un maintenant. Un acteur, un acteur !», a-t-il lancé au cinéaste.

«faut que tu prépares le rôle»

Karim Benzema est alors apparu à l’écran en déclarant : «Fabien, faut que tu prépares le rôle». Le réalisateur, à qui l’on doit la saga «Camping», s’est dit «sous le choc».

«Fabien, il faut écrire le rôle pour Karim», a ensuite insisté Karim Djaziri. Outre la star du ballon rond, le casting sera également composé de Raï, légende du Paris Saint-Germain des années 1990, selon le journal régional.

L’ancien international brésilien «jouera le président du club parisien», a précisé Fabien Onteniente.

Quant à la bande originale de cette comédie, qui est pour l’heure en cours d'écriture, elle sera confiée aux bons soins du rappeur Nekfeu, qui va faire son grand retour avec son collectif S-Crew avec un nouvel album baptisé «SZR2001», et de DJ Snake.