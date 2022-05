PSG : Kylian Mbappé présent sur la Croisette pour le Festival de Cannes (vidéo)

Kylian Mbappé a été aperçu, ce mercredi, sur la côte d’Azur, où il est venu passer quelques jours au Festival de Cannes avant de rejoindre, ce week-end, l’équipe de France.

Kylian Mbappé s’est offert un petit moment de détente. Après toute l’agitation engendrée par la prolongation de son contrat avec le PSG jusqu’en 2025, l’attaquant français a rejoint le sud de la France, mardi dans la journée, pour passer notamment quelques jours au Festival de Cannes. Et sa présence, en compagnie de son coéquipier et grand ami Achraf Hakimi, n’est pas passée inaperçue.

Alors qu’il a pris ses quartiers dans un palace de la Croisette, le champion du monde 2018 a passé la soirée de mardi du côté de la très chic Terrasse by Albane, où il a côtoyé les acteurs Jean Dujardin et François Damiens, avant d’être vu, ce mercredi, sur la plage du Martinez. Et il est attendu dans la soirée pour monter les célèbres marches pour la projection du film «Elvis» du réalisateur australien Baz Luhrmann. Hakimi a lui monté les marches du tapis rouge, la veille, avec sa femme et actrice Hiba Abouk pour le film «L’Innocent».

Kylian Mbappé, qui a prévu de rester quatre jours sur la Côte d’Azur, ne pourra toutefois pas assister à la remise de la Palme d’or prévue samedi soir. Il est en effet attendu quelques heures plus tôt à Clairefontaine pour le rassemblement de l’équipe de France en vue des quatre matchs de Ligue des nations contre le Danemark (3 juin), la Croatie (6 juin et 13 juin) et l’Autriche (10 juin).