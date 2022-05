We Love Green : 5 bonnes raisons d’aller au festival parisien

Les 2, 4 et 5 juin prochain, la dixième édition de We Love Green se tiendra au bois de Vincennes. Après deux ans de pandémie, le festival parisien entamera les festivités par une soirée d’ouverture autour de Gorillaz.

Le concert de Gorillaz

Reporté à cause de la pandémie, le concert de Gorillaz aura bien lieu cette année. Damon Albarn et ses acolytes seront à We Love Green le jeudi 2 juin, pour lancer un nouveau format de festival sur 3 jours. Ils joueront leur dernier album ainsi que leurs tubes de toujours, pour fêter les 20 ans de carrière du groupe. Le tout dans un «nouveau show technologique qui s’annonce une fois de plus fantaisiste & décapant et une myriade de sons, de styles, de genres et d’attitudes provenant d’une brochette époustouflante d’artistes invités».

La sélection de têtes d'affiche féminines

La parité n’est (malheureusement) pas toujours respectée dans les festivals. We Love Green s’attache de son côté à programmer de nombreuses têtes d'affiche féminines. Cette année, les festivaliers pourront notamment retrouver Jorja Smith, Angèle, Clara Luciani, Juliette Armanet, Nathy Peluso, Ibeyi, Charlotte de Witte, Grimes, Selah Sue…

La scène stand-up

Pour la toute première fois à We Love Green, une scène de stand-up sera montée en collaboration avec Madame Sarfati - Comedy Club. Au-delà des concerts et des conférences, les festivaliers pourront ainsi profiter de spectacles humoristiques et se détendre.

La crème de la scène rap

Les fans de rap seront ravis. En effet, la programmation de cette dixième édition du festival réunit la crème de la scène rap, française comme internationale. On retrouvera notamment PNL, Laylow, Ziak, La Fève, Dinos, Central Cee, Slowthai ou encore Zinée, 1pliké140 et Joysad.

Les initiatives pour l’écologie

Festival et écologie n’ont pas toujours été de pair. Depuis sa création, We Love Green se définit comme un «laboratoire d’expérimentation de solutions de développement durable pour le secteur événementiel et le spectacle vivant». Le site indique que «la production éco-responsable, programme phare du festival, est régie par une charte développement durable articulée autour de 8 axes : l’énergie, l’alimentation, l’eau, les déchets, les transports, la sensibilisation et la compensation carbone et la circularité».

De par sa position géographique, un écrin de verdure comme le Bois de Vincennes, We Love Gren mène un travail collectif pour protéger les sols, les arbres, dépenser moins d’énergie, économiser l’eau, mettre en commun les ressources, les transports, faire des déchets une nouvelle richesse, réparer, transformer. Bref, changer les habitudes !

We Love Green, les 2, 4 et 5 juin au Bois de Vincennes.