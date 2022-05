Dune : l'intégrale de la saga littéraire à redécouvrir en version poche

La saga Dune, sur le plan littéraire, est constituée de six romans qui viennent de ressortir dans une édition de poche entièrement retravaillée.

Arrakis, la famille Atreides, les Fremen, les vers des sables… Autant de symboles forts pour les lecteurs de la saga Dune, distillée par l'auteur américain Frank Herbert entre 1965 et 1985. Pourtant, peu sont allés au delà du deuxième tome, alors que la saga originelle en compte six (sans compter l'univers étendu de seize romans, créé notamment par son fils Brian Herbert).

Des milliers de nouveaux lecteurs se sont plongés dans la saga de Frank Herbert, dont le succès a atteint en 2021 un niveau jamais égalé. Nous sommes fiers de faire découvrir Dune depuis plus de 40 ans. Merci à Denis Villeneuve, mais aussi et surtout aux libraires et à vous. pic.twitter.com/KLcHDJLmsF — Pocket Imaginaire (@PocketImaginair) February 23, 2022

Il est désormais temps de se rattraper, avec cette nouvelle édition complète parue au fil des mois chez Pocket, et qui constitue l'adaptation logique de la version collector sortie un peu plus tôt. Elle bénéficie elle aussi de la nouvelle traduction, subtile et érudite, à laquelle a notamment participé Renaud Guillemin, créateur du blog dédié à la SF L'épaule d'Orion.

Des couvertures d'une grande beauté

Les nouveaux visuels sont quant à eux signés par le talentueux Aurélien Police. Les fans des anciennes illustrations, signées Wojtek Siudmak, étaient nombreux, mais le coup de jeune est magistral, avec une magnifique ambiance mêlant volutes de sable jaunâtre et d'épice bleuté. L'illustrateur n'est pas un inconnu, et encore moins pour les fans, puisqu'il a notamment travaillé sur le mook Dune, sorti fin 2020.

Petite fierté personnelle, grâce au Mook #Dune , @AurelienPolice devient le nouvel illustrateur de la saga Dune. Il y avait Wojtek Siudmak pour Pocket, il y aura Aurelien pour le Mook et les grands formats de Robert Laffont. pic.twitter.com/LrvQvTAeEX — C'est plus que de la SF (@PlusquedelaSF) January 8, 2021

Comme le signale le tweet ci-dessus, c'est grâce à son travail remarquable sur le mook initié par le journaliste Lloyd Chéry que l'illustrateur a été choisi pour la nouvelle édition Pocket. Un choix qui nous réjouit tout autant.

Il ne vous reste désormais qu'à dévorer les pages de la saga Dune, d'une richesse exceptionnelle. Prévoyez un peu de temps, quand même, car il y a plus de 4.000 pages au total, et un univers foisonnant à explorer.

Dune, Tomes 1 à 6, de Frank Herbert, éd. Pocket, à partir de 7,70 € le volume