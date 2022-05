Festival de Cannes 2022 : le Prix Ecoprod attribué à l’équipe du film «La Cour des miracles»

Le prix Ecoprod, qui récompense le long-métrage produit de la manière la plus éco-responsable possible, a été décerné au film français «La Cour des miracles».

Ce jeudi 26 mai, lors du Festival de Cannes, l'équipe du film «La Cour des miracles», réalisé par Carine May et Hakim Zouhan, a remporté le prix Ecoprod, qui valorise l'écoproduction.

Projetée en avant-première le 23 mai dernier dans le cadre du Cinéma de la Plage, cette comédie avec Rachida Brakni, Anaïde Rozam et Gilbert Melki se déroule dans une école primaire Seine-Saint-Denis.

Pour sauvegarder la mixité sociale de son école, menacée par l’implantation d’un nouvel établissement scolaire «bobo-écolo» à proximité, Zahia, la directrice de l’école, s’associe à Marion, une jeune instititutrice dynamique, pour créer la «première école verte» de banlieue.

cantine locale, optimisation des déplacements...

Comme l’explique l’association Ecodprod, qui accompagne depuis 2009 la transition écologique du secteur audiovisuel et cinématographique, «de nombreuses actions ont été mises en place, et ce, dès l’écriture».

«L’ensemble de l’équipe a été mobilisée tout au long de la production et a été accompagnée par Secoya éco-tournage avec la mise en place d’une cantine locale sur le tournage, le choix de produits de saison et biologiques, et d’un repas végétarien par semaine», a-t-elle souligné.

L’équipe du film a en outre privilégié «l’utilisation des réseaux de l’économie sociale et solidaire comme EMMAÜS, la Recyclerie ou le RESSAC ou de produits de récupération pour l’approvisionnement en décors», et optimisé les déplacements et l’utilisation des transports en commun.

le prix du jury Ecoprod à l’équipe du film «Sous les figues»

«La Cour des miracles» sortira dans les salles obscures de l’Hexagone le 28 septembre 2022. Quant au prix du jury Ecoprod, il a été remis à l’équipe du film franco-tunisien «Under the fig trees» (Sous les figues), réalisé par Erige Sehiri et présenté à la Quinzaine des Réalisateurs.

Il met en scène de jeunes femmes et hommes qui, au milieu des figuiers, pendant la récolte estivale, cultivent de nouveaux sentiments, se courtisent, tentent de se comprendre, nouent - et fuient - des relations plus profondes.

L’association, qui regroupe 80 adhérents, dont le groupe Canal+, l’un des membres fondateurs, a récemment mené une étude pour évaluer l'empreinte carbone annuelle du secteur audiovisuel. Et les résultats sont préoccupants. Chaque année, le secteur audiovisuel émet l’équivalent de 1,7 million de tonnes de CO2.