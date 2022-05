«Festival de Cannes 2022 : «Mascarade», où l'arnaque sous le soleil signée Nicolas Bedos

«Mascarade», nouveau film de Nicolas Bedos présenté ce 27 mai en sélection officielle à Cannes, hors compétition, offre une comédie de moeurs où chacun essaie d'arnaquer l'autre, avec un superbe casting à la clé. Il sortira en novembre prochain sur les écrans.

«Mascarade», c'est un peu Sacha Guitry entré par effraction dans «Coup de Torchon» de Bertand Tavernier. Un thriller vénal sous forme de comédie dramatique, saupoudré de dialogues caustiques («Mieux vaut passer pour un traître que pour un con» !) et mené de main de maître par un Nicolas Bedos très inspiré, au scénario comme à la mise en scène. En bref, «Tout ce qui brille», sous le soleil de la Riviera.

Adrien et Margot se séduisent lors d'une soirée donnée dans la somptueuse villa azuréenne de Martha (Isabelle Adjani), une illustre actrice un peu sur le déclin. Lui est le gigolo de la star esseulée - sous couvert d'écrivain en devenir - et la jeune femme rencontrée, une vénéneuse croqueuse de diamants, mythomane et manipulatrice comme on en croise souvent là où l'argent coule à flots. Les deux trentenaires vont alors bien vite s'entendre et imaginer ensemble un redoutable stratagème d'«arnaque aux riches» en usant et abusant de leur pouvoir de séduction comme de leur absence totale de scrupules. Mais au final, seront-ils forcément les plus doués à ce jeu de dupes ?

Rythmé, élégant, efficace

Marine Vacth (vue chez Rappeneau et Ozon) est hallucinante de fougue, de présence et de sensualité ; assurément son meilleur rôle à ce jour. Pierre Niney lui, est très convaincant en escroc pas si éloigné que celui d'«Un homme idéal». Enfin, Isabelle Adjani, belle et féline, capricieuse et délicieusement insupportable, joue avec humour, distance et autodérision des clichés qu'on projette sur elle - et avec une gourmandise qui fait plaisir à voir. Nicolas Bedos, au début du film la renvoie même au fond de la piscine, comme dans la chanson «Pull Marine».

Cruelle et joyeusement iconolaste, amorale et visuellement superbe, cette comédie de mœurs, qui n'épargne aucun de ses protagonistes (Emmanuelle Devos et François Cluzet y sont aussi impeccables) est filmée un peu comme la bande-annonce d'un film à venir : avec rythme, élégance et efficacité. Certes, en brouillant volontairement les pistes, le cinéaste prend le risque d'une narration parfois confuse et opaque ; qu'importe, le spectacle de cette comédie humaine est suffisamment savoureux pour en tirer un plaisir complice, assumé, presque coupable.

Le film sortira en salles le 1er novembre 2022.