Liam Gallagher : trois titres à écouter à l’occasion de la sortie de son nouvel album

L’ancienne moitié du groupe Oasis a sorti un nouvel album studio ce 27 mai, C’MON YOU KNOW. Focus sur trois titres à réécouter de toute urgence pour l'occasion.

Wall of Glass

«Wall of Glass» est le tout premier single solo du chanteur et compositeur. La chanson, sortie en 2017, a été co-écrite avec Andrew Wyatt et le producteur Greg Kurstin.

Le titre a rencontré un succès très rapide, et a atteint la 60e place du UK Singles Chart le 2 juin, un jour seulement après sa sortie. Il a ensuite culminé en 21e position, suite au concert de One Love Manchester.

For What It’s Worth

Sorti en 2017, le titre «For What It’s Worth» aurait pu être une chanson perdue d’Oasis eu égard à ses sonorités.

Il semble d’ailleurs s’adresser directement à son frère, et chante notamment : «But I’m a dreamer by design and I know in time we’ll put this behind» («Mais je suis un rêveur dans l’âme et je sais qu’en temps voulu nous mettrons cela derrière nous»).

Everything Electric

Premier extrait de son nouvel album, «Everything's Electric» a été dévoilé en février dernier. Le titre a été co-écrit avec Dave Grohl, qui joue également de la batterie sur ce projet. Le titre du nouvel album n’a pas été trouvé par hasard, «C’MON YOU KNOW», puisque l’artiste s’est inspiré d’une phrase qu’il répète particulièrement souvent, sur Twitter comme dans la vie.

Côté scène, Liam Gallagher sera en concert en France, le 8 juillet au Festival Beauregard, le 10 juillet au Festival Cognac Blues Passion et le 20 août au Cabaret Vert.