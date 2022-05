Mort d'Andy Fletcher : trois titres immanquables de Depeche Mode

Alors qu'Andy Fletcher, l’un des membres-fondateurs de Depeche Mode, est décédé, hommage en trois titres incontournables du groupe.

Enjoy the Silence

Impossible de parler de Depeche Mode sans évoquer le titre «Enjoy the Silence». Composé par Martin L. Gore et chanté par Dave Gahan, le titre figure sur l'album «Violator», et fut édité en single par Mute Records le 5 février 1990. La chanson, initialement composée comme une ballade, a ensuite été pensée en rythme accéléré.

Le titre a été élu «meilleur single britannique de l'année» aux Brit Awards de 1991. Anecdote : «Enjoy the Silence» a signé pour Depeche Mode son retour dans le Top 10 anglais où aucun de ses singles ne s'était classé depuis «Master and Servant», en 1984.

Personal Jesus

Également sur l’album «Violator», Personal Jesus est le 23e single du groupe, sorti par Mute Records le 29 août 1989. Le morceau est inspiré par le livre «Elvis and Me» de Priscilla Presley, où elle révèle qu'elle avait surnommé son mari son «Jésus personnel», rapporte le magazine «Best».

Particulièrement apprécié, le disque s'est classé en 13e position des charts britanniques et à la 28e place du Billboard Hot 100. Le succès a rapidement dépassé les frontières, et le titre a été certifié Or par la RIAA le 23 janvier 1990 aux États-Unis. Le clip, réalisé par Anton Corbijn, est le premier qu'il fait en couleurs pour le groupe.

Just Can't Get Enough

La chanson, composée par Vince Clarke, figure sur l'album «Speak and Spell», sorti en 1981. Il a ensuite quitté le groupe. C'est également leur premier 45 tours sorti aux États-Unis, et leur premier tube véritablement international.

Le titre s’est retrouvé en 4e place en Australie, et est entré dans le Top 40 de plusieurs autres pays. Le clip fut réalisé par Clive Richardson.