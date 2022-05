Trax fête ses 25 ans avec deux jours de fête

À l'occasion de son 25e anniversaire, Trax Magazine organise un long week-end de fête au «Périphérique», lieu parisien. Le programme.

Alerte bon plan du week-end. Afin de célébrer ses 25 ans, Trax prend ses quartiers en bordure du périphérique. Le magazine, qui soutient et accompagne l’évolution des musiques électroniques en France et à l’internationale depuis un quart de siècle, a réunit la crème de la crème pour l’occasion.

Au programme : «un subtil mélange de nouvelles figures de la scène électronique et d’acteurs plus confirmés». Les passionnés de musique pourront notamment écouter «les berlinois de FJAAK, les étendards house Hunee et Palms Trax et le live attendu du duo Ross From Friends de retour à Paris». Le détail :

SAMEDI 28 MAI

FJAAK (DJ) • HUNEE • MR SCRUFF • LAUREN HANSOM • CLÉMENTINE

DIMANCHE 29 MAI

PALMS TRAX • ROSS FROM FRIENDS (LIVE) • BENJI B • SASSY J

L’événement prendra place dans le nord du parc de la Villette, au «Périphérique », espace exploité l’été passé par la ZUT, précise le site. Une belle manière d’ouvrir la saison des open air.



Trax Party. Samedi 28 (16h-02h) & dimanche 29 mai (16h-23h). Ouverture des portes à 15h les deux jours.