Festival de Cannes 2022 : le grand prix «Un certain regard» attribué au film français «Les Pires»

Le grand prix «Un certain regard», section parallèle du Festival de Cannes centrée sur un cinéma d’auteur et de découverte, a été remis au film français «Les Pires», de Lise Akoka et Romane Gueret.

Présidé par Valeria Golino, le jury d’«Un certain regard» a rendu son verdict ce vendredi 27 mai. C’est le film français «Les Pires» réalisé par Lise Akoka et Romane Gueret qui a remporté le grand prix.

Dans ce long-métrage, qui sortira au cinéma le 12 novembre prochain, un tournage est organisé dans une cité de Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de la France. Lors du casting, quatre adolescents sont sélectionnés pour jouer dans le film. Mais les habitants du quartier s’étonnent en voyant que ce sont «les pires» qui ont été choisis.

prix du jury au film pakistanais «Joyland»

Le prix du jury a été décerné à «Joyland», de Saim Sadiq, premier film pakistanais présenté à Cannes, qui s'est également vu décerner la «Queer Palm», une récompense LGBT attribuée depuis 2010.

Le cinéaste roumain Alexandru Belc a obtenu le prix de la mise en scène pour «Metronom», tandis que Vicky Krieps, qui campe l'impératrice Sissi dans «Corsage», et Adam Bessa, qui se glisse dans la peau d'un jeune tunisien rêvant d’une vie meilleure et qui s’éveille à la colère dans le film «Harka», se partagent le prix de la meilleure performance.

le film français «Rodéo», COUP DE CŒUR DU JURY

Enfin, la réalisatrice palestinienne Maha Haj est repartie avec le prix du meilleur scénario pour son film «Mediterranean Fever», et le prix «coup de cœur du jury» est allé au film français «Rodéo», de Lola Quivoron, qui suit une bande de motards amateurs de cross-bitume.

Récemment, la cinéaste a beaucoup fait parler d’elle après avoir affirmé lors d’une interview accordée au média en ligne Konbini que la pratique des rodéos urbains est «criminalisée à mort» en France, estimant que «les accidents sont souvent causés par les flics». Des propos violents qui ont suscité l'indignation sur les réseaux sociaux.