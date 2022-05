Anne Parillaud : « On me reconnaît plus par ma voix que par mon visage»

Anne Parillaud, l'inoubliable Nikita du film de Luc Besson, était cette année membre du jury du prix de la création sonore. L'occasion de rencontrer l'actrice, et désormais écrivaine, avec la sortie de son roman Les Abusés.

De retour, en habituée, au Festival de Cannes, Anne Parillaud a cette fois endossé le costume de membre du jury, celui de la Meilleure création sonore, qui juge les films figurant dans la sélection Un certain regard. Le prix a récompensé cette année le film «Corsage», de la réalisatrice autrichienne Marie Kreutzer. Un prix qui permet, selon Anne Parillaud, de promouvoir un aspect d'un long métrage que l'on ne remarque trop souvent que quand il est défaillant.

Vous avez accepté d’être membre du jury du prix de la création sonore 2022. Est-ce, entre autre, parce que vous avez un timbre de voix identifiable enre mille ?

Très souvent, on me reconnaît par ma voix plus que par mon visage. Pendant très longtemps, je n’ai pas aimé cette voix, alors que maintenant je sais que c’est une marque de reconnaissance que les gens aiment. J’ai souvent eu l’impression qu’elle me trahissait. Je la souhaitait avec une certaine profondeur, alors que c’est plutôt une voix de tête, aigue, qui ne correspondait pas du tout à ce que j’étais. D’une certaine manière je lui en ai voulu. Aujourd'hui, à force d’être complimentée pour elle, je l’assume.

Pouvez-vous nous en dire plus sur ce prix, présidé cette année par Christophe Barratier? En tant qu’actrice, avez-vous une appétence pour déceler la qualité du son dans un film, au-delà de la musique?

Comme beaucoup d’autres choses au cinéma, on ne se rend pas compte de la qualité de cet élément. On ne s’en rend compte que s’il est défaillant. Si un son n’est pas dans l’exactitude de l’émotion que la scène vous propose, on va le remarquer. Le son est fondamental. De la même façon qu’on peut accepter de regarder un film et en être ému, même avec une image un peu médiocre, ou peu travaillée, ça n’empêche pas l’émotion. A l’inverse, un mauvais son enlève totalement la concentration du spectateur, par une musique trop présente, puissante, des sons trop agressifs, des timbres de voix qui détonnent.

Un mauvais son retire l'émotion du spectateur.

Le prix que l’on a remis au film «Corsage» englobe tout ça, tout ce qui correspond au bruit rapporté, d’une porte qui claque aux bruits de pas. On ne relève pas forcément tout de suite que c’est dans le son qu’il y a quelque chose qui gène. On s’aperçoit émotionnellement que quelque chose ne nous permet plus d’illustrer le thème de la scène.

Dans cette édition 2022 du festival, tous les films étaient candidats à ce prix ?

Ce sont les films qui font partie de la sélection «Un certain regard» uniquement. C’est une sélection particulière, car ce sont souvent des films plus audacieux, plus courageux, avec des thèmes plus lourds. Il y a des vraies mises en abimes, des prises de risques. Ce sont des films qui questionnent et font réflechir, en accompagnant l’état des lieux d’un monde. Moi qui ai déjà été membre ou présidente de jury de festival, je pouvais regarder 3 ou 4 films à la suite, là c’est différent. La sélection de Cannes est toujours puissante. Au bout de 2 films, on est déjà chahuté. Ça demande une vraie concentration.

Justement, quels souvenirs avez-vous de vos précédentes venues sur la Croisette ?

Je suis venue souvent, à chaque fois avec une raison. L’idéal pour moi est d’y venir en étant membre d’un jury, le graal étant de faire partier du jury de la Compétition officielle. On fait partie d’un protocole officiel, ou tout est proposé, organisé, sans avoir les angoisses de la compétition, d’un rejet éventuel. Ma première venue, je devais avoir 16 ans, avec le film «L’hôtel de la plage». Récemment on m’a envoyé une photo de cette époque qui m’a replongée dans mes souvenirs. Après, j’ai été en compétition avec «Sex is comedy» pour la Quinzaine des réalisateurs, puis j'avais eu une montée des marches avec «L’homme aux masques de fer», pour «Le grand bleu»…

Il faut détecter l'essentiel pour se sentir vivant et être heureux de l'être.

Régulièrement, il y a un événement qui me ramène au festival. C’est la fête de cette magie et de cette folie. Il y a une émulation, un désir, une conscience du moment présent, d’autant plus avec ce contexte, entre Covid et guerre en Ukraine. Il faut profiter, détecter l’essentiel à chaque fois pour se sentir vivant et être heureux de l’être.

Pour «Hôtel de la plage», c’est un des premiers émois de cinéma pour nombre d’adolescents !

Je le découvre un peu, surtout avec la sortie de mon roman Les abusés (Robert Laffont). Je rencontre beaucoup de lecteurs dans les salons, qui sont aussi des spectateurs. Ce film a été marquant, un témoignage de la vie des Français de cette époque. Quelque chose que je pouvais assumer parce que ça a été un marqueur d’une période.

Vous avez connu un rôle culte, iconique, avec Nikita. Vous avez tourné avec des réalisateurs de prestige, d'Ettore Scola à Catherine Breillat…Mais aussi au théâtre…Et aujourd’hui vous êtes romancière. A quand Anne Parillaud réalisatrice ?

Ca se précise ! Je ne fais les choses ni par plaisir ni par désir, mais par besoin. Je pense que le roman a été un déclencheur, ave un personnage dont je rêverais d’incarner l’existence, et de me sentir légitime dans une future réalisation. Ecrire me permet d’être légitime dans le point de vue, l’approche que j’ai d’un thème. Je crois que cette approche est un peu différente de ce qu’on a déjà pu lire sur les thèmes de l’abus, de la violence.

J’avais besoin de me montrer que j'avais cette capacité d’aller jusqu’au bout d’un projet, d’être reconnue pour ça. Le livre est un succès, public et critique, et c’est un vrai plaisir de savoir que j’ai pu entrer dans ce monde de la littérature, ce qui n’est pas évident quand on y est étrangère. Maintenant, je voudrais réaliser, en incarnant ce roman et ce personnage.

Parlez-nous des délices de l’écriture que vous avez déjà évoqués.

C’est autant une jouissance qu’une souffrance, qui elle-même peut très bien faire partie de ces délices. L’ecriture, c’est un écartèlement entre les deux, c’est une introspection, une réflexion, un moment d’isolement profond, une rencontre avec soi-même. Ca ouvre des gouffres incroyables et inconnus, et en même temps ça en comble d’autres.

L'écriture permet de se positionner hors du monde réel.

Les délices de l’écriture, c’est cette échappatoire, ce moyen de vivre dans un monde parallèle, à la libreté totale qui comble un imaginaire et permet de se positionner hors du monde réel. J’ai mis 6 ans à écrire ce roman, enfermée. Pourtant elles ont été des années d’une rare intensité, que j’ai envie de revivre. J’ai besoin d’écrire certaines choses, puis de les incarner, sinon j’ai l’impression de ne pas les avoir vécues jusqu’au bout. C’est très addictif, j’ai envie de me remettre à l’écriture.

Vous avez parlé de votre expérience, manipuatrice, rude, avec le réalisateur israélien Amos Gitaï, sur le film «Terre promise». Vous étiez pourtant prête à retourner tourner avec lui.

A l’instar d’un Claude Lelouch, qui laisse les acteurs dans un inconnu au niveau du scénario, pour retrouver cette spontanéïté, Amos Gitaï pousse ce procédé à son maximum. J’ai signé pour un personnage et un film, et personne ne m’a prévenu, lui en premier, que rien n’existerait de ce que j’avait vu ou lu. Je lui en ai beaucoup voulu. C’est quelqu’un qui manipule l’acteur ou l’actrice, ppur obtenir le résultat qu’il désire, alors que je pensais avoir suffisamment d’expérience pour pouvoir donner ce que le réalisateur souhaitait. Je me suis sentie comme un objet plus que comme une artiste. Maintenant que je le sais, je peux comprendre ce processus, alors que sur ce tournage je n’avais que la frustration. Mais je l’ai apprécié avant le tournage comme après. Aujourd’hui j’ai la clé de son fonctionnement. Je le comprends. Tout comme un acteur, le réalisateur a besoin de devenir ce qu’il film. Dans un parcours artistique, je considère que ce film a été un palier, tout comme Nikita. J’en sors beaucoup aguerrie.

Vous avez-tourné sur place, en Israël ?

Oui, et j’ai pu découvrir ce pays notamment à cause de la façon de travailler d’Amos, qui m’a laissé seule pendant un mois à Tel-Aviv sans travailler, sans voir personne. Puis Amos, sans me prévenir, a envoyé un chauffeur, pour aller me faire découvrir le Mur des Lamentations, le tombeau du Christ, le Mont des oliviers…Tout un itinéraire touristique et historique, seule, jusqu’à un moment ou l'on m’a prévenue qu’on allait tourner de nuit dans un désert, sans jamais voir Amos.

Des projets en tant que comédienne ?

Je suis surtout concentrée à l’adaptation des Abusés, ce qui va m’occuper pendant un long moment, de manière obsessionnelle. Le théâtre aussi est dans mes projets. J’ai envie, cette fois, d’être enfin mon propre pygmalion. Ca me donne une confiance pour assumer ce que je sens et je suis.