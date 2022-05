Finale de la Ligue des Champions : la chanteuse Camila Cabello a trouvé les supporters «très mal élevés»

Après sa prestation, samedi soir, juste avant la finale de la Ligue des Champions émaillée par des incidents autour du Stade, la chanteuse Camila Cabello a exprimé sa colère envers les supporters qu’elle qualifie d’irrespectueux.

Une fête gâchée. La chanteuse Camila Cabello, qui avait été invitée à se produire sur scène samedi au Stade de France à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions, a confié son agacement face au comportement des supporters du Real Madrid et de Liverpool lors de sa prestation.

«Je n’arrive pas à croire que les gens aient chanté leurs hymnes si fort durant notre spectacle», avait-elle écrit dans un tweet, effacé depuis. «Mon équipe et moi avons travaillé si dur et pendant si longtemps pour apporter de bonnes ondes et offrir un bon spectacle. C’était très malpoli», a indiqué l’ex de Shawn Mendes, avant d’ajouter «Mais peu importe. Je suis contente si vous avez apprécié».

En tribunes, les supporters se sont effectivement égosillés à tel point que l'on entendait «You'll never walk alone» pendant que la chanteuse démarrait son hit «Havana».

Avant cet incident, la prestigieuse finale européenne, accueillie à Saint-Denis et remportée par le Real Madrid contre Liverpool (1-0), avait été marquée par des scènes de pagaille autour du stade qui font aujourd’hui polémique. Le ministère des Sports a convoqué ce lundi une réunion avec «l'ensemble des parties prenantes (...) afin d'en tirer toutes les leçons et cerner les dysfonctionnements».