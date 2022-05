Stranger Things : une BO 100% années 80 pour la saison 4

La saison 4 de la série «Stranger Things» était particulièrement attendue par les fans. Cette plongée dans les années 80 est accompagnée par une BO 100% eightis. Tour d’horizon.

Alors que les sept premiers épisodes de la saison 4 sont disponibles sur Netflix, la bande originale vaut le détour. En effet, on y retrouve notamment Kate Bush, Kiss, Talking Heads ou Dead Or Alive, comme le rapporte Charts in France.

Les créateurs de la série Matt et Ross Duffer ont puisé dans le top 50 des années 80 pour concocter une bande originale nostalgique et rétro, à l'image du programme, précisent nos confrères. Dans les premières saisons, il était déjà possible d’écouter les tubes des Clash, de The Police ou de Madonna et Wham !. Cette fois-ci, on découvre des titres tels que «Pyscho Killer» des Talking Heads, «Running Up That Hill» de Kate Bush ou encore le «Detroit Rock City» de Kiss.

La BO disponible en K7

Le plaisir ne s’arrête pas là, puisqu’on peut également retrouver des reprises telles que celle du tube «California Dreamin» par les Beach Boys ou un remix du «Separate Ways (Worlds Apart)» de Journey.

Sans oublier des titres des années 50 ou 60. Le côté rétro étant poussé à fond, la BO sera disponible au format K7 dès le 9 septembre. La seconde partie de la série sera disponible le 1er juillet.