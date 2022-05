Fête du cinéma : des places à 4 euros du 3 au 6 juillet

A l’occasion de la fête du cinéma, qui se tiendra du 3 au 6 juillet, chaque séance sera proposée à un tarif unique de 4 euros, et ce, dans tous les cinémas de l’Hexagone.

La fête du cinéma fera son retour du 3 au 6 juillet. Durant ces quatre jours, le public pourra découvrir tous les films à l'affiche en France en déboursant seulement 4 euros par séance. Et il y aura l’embarras du choix.

Les spectateurs pourront regarder au frais «Jurassic World : Le Monde d'après», troisième volet de la saga, ou encore le biopic «Elvis», sur la légende de la musique américaine Elvis Presley, avec Austin Butler, Olivia DeJonge et Tom Hanks.

Pendant ce rendez-vous du 7e art, sera également à l’affiche la comédie «Incroyable mai vrai», de Quentin Dupieux avec Alain Chabat et Léa Drucker, mais aussi «Decision to leave», de Park Chan-Wook, qui a reçu le prix de la mise en scène lors du Festival de Cannes.

canal plus offre 100.000 places à ses abonnés

En famille, les spectateurs pourront profiter de «Buzz L’éclair», sur les origines du Ranger de l'espace, et des «Minions 2 : Il était une fois Gru», avec la voix de Jonathan Cohen.

Et pour que la fête soit encore plus belle, le groupe Canal Plus, acteur historique du cinéma français et partenaire officielle de cette nouvelle édition, offrira 100.000 places à ses abonnés. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur myCANAL à la rubrique Le Club.

Organisée par la Fédération Nationale des Cinémas Français, la fête du cinéma a enregistré plus de 83 millions d’entrées en 36 éditions réalisées depuis sa création, en juin 1985.