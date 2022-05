Molières 2022 : où voir les pièces récompensées ?

La 33e édition des Molières, rebaptisée cette année 400e cérémonie en hommage au 400ème anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin a récompensé hier, lundi 30 mai, le meilleur du théâtre. Des pièces qu’il est encore possible de découvrir sur scène ou qui seront reprises à la rentrée.

«Comme il vous plaira» - jusqu’au 11 juin

Grande gagnante de cette édition, la comédie shakespearienne «Comme il vous plaira» s’est taillée la part du lion hier soir. Cette comédie d’aventure modernisée et chantée jouée par neuf comédiens a raflé quatre statuettes, dont le prix de la meilleure pièce du théâtre privé. Portée par Barbara Schulz, elle a valu à l'actrice le Molière de la meilleure comédienne, quand Léna Bréban a remporté le Molière de la mise en scène et Ariane Mourier, celui du meilleur second rôle féminin. Un spectacle festif, joyeux et enchanteur mêlant aventure, amour, jalousie, amitié, passion et rire à découvrir jusqu’au 11 juin à La Pépinière (Paris 2e).

«Berlin Berlin» - jusqu’en décembre

Autre pièce de troupe, «Berlin Berlin», la nouvelle comédie de Patrick Haudecœur («Thé à la menthe ou t'es citron ?») fraîchement auréolée de deux Molières - meilleur comédien pour Maxime d'Aboville et meilleure comédie - joue les prolongations jusqu'en décembre au théâtre Fontaine (Paris 9e). Avec à la clef, une pièce loufoque sur fond de guerre froide, de fuite à l'ouest, de passage secret et de nid d'espions.

«Les producteurs» - jusqu’au 26 juin, puis dès septembre

Récompensée hier du Molière du spectacle musical, la première adaptation en français du musical culte de Mel Brooks «Les producteurs», montée par Alexis Michalik, fait les beaux jours du théâtre de Paris (Paris 9e) depuis décembre dernier et sera jouée jusqu'au 26 juin, avant de retrouver le public à partir du 15 septembre. Un show digne de Broadway qui a également valu à Benoît Cauden le prix de la révélation masculine pour sa performance dans le rôle de petit comptable se métamorphosant en producteur roublard.

«Un soir de gala» - du 21 juin au 2 juillet

Alors que l'excellent Vincent Dedienne a reçu hier le Molière de l'humour pour «Un soir de gala», le comédien reprend sa galerie de personnages truculents du 21 juin au 2 juillet, au théâtre Marigny (Paris 8e).

«La course des géants» - jusqu’au 25 juin

Dernière création de Mélody Mourey, auteure de la pièce à succès «Les crapauds fous», «La course des géants» a valu hier à Nicolas Lumbreras, le Molière du second rôle masculin. Ce récit mêlant à nouveau la grande et la petite histoire sur fond de conquête spatiale est à découvrir au théâtre des Béliers Parisiens (Paris 18e) au moins jusqu’au 25 juin.

«Féminines» - reprise en septembre

Alors qu'avec «Féminines», pièce consacrée à la première équipe de foot féminine, Pauline Bureau a remporté le Molière de la meilleure autrice, sa création sera de retour sur les planches à partir du mois de septembre au théâtre du Rond-Point (Paris 8e).

«Harvey» - reprise en septembre

Récompensé pour la seconde fois dans sa carrière du molière du comédien pour sa performance dans «Harvey», Jacques Gamblin et son ami imaginaire, un lapin blanc d'un mètre quatre-vingt-dix, feront leur retour au théâtre du Rond-Point (Paris 8e) en septembre dans cette pièce drôle sur la différence, créée en 1944. Un récit qui a valu le prix Pulitzer à son autrice Mary Chase en 1945.

«J’ai trop d’amis» - jusqu’au 7 juin

Molière du spectacle jeune public remis hier soir par Henri Dès, «J’ai trop d’amis» de David Lescot est donné jusqu’au 7 juin au Théâtre de la Ville (Paris 4e). Un texte dans lequel David Lescot retrouve le garçon de 10 ans imaginé dans «J’ai trop peur», cette fois confronté à une autre question existentielle alors qu’il entre en sixième : être ou ne pas être populaire.

Autant de pièces qui ne manqueront pas de donner envie au public de retrouver le chemin des théâtres.